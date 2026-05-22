Domínguez tilda de 'migaja' la oferta del Estado para cogestionar los aeropuertos canarios

El vicepresidente del Gobierno regional y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha criticado con dureza la última propuesta del Gobierno de España para la cogestión de los aeropuertos del archipiélago. Domínguez ha calificado la oferta estatal de "migaja" y ha señalado que a Canarias "no le ha quedado otra" que aceptarla como un punto de partida inicial que replica el modelo vasco, aunque está muy lejos de las legítimas aspiraciones de las islas.

Durante una visita a la feria 'GastroCanarias', el dirigente popular ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a dejar "un poco de lado" al archipiélago, privándolo del trato diferencial y justo que le corresponde tanto por su singularidad geográfica como económica.

Canarias exige una participación activa y directa

Comenta que la postura del Estado demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia las necesidades reales de las islas. Además, ha recordado que el archipiélago no es "una comunidad autónoma cualquiera", ni tampoco se puede equiparar su situación a la de grandes urbes peninsulares:

"Canarias tiene que tener una participación activa y directa en los aeropuertos. No somos como Madrid o Barcelona; somos un territorio que depende sustancialmente del turismo, nuestra principal fuente de ingresos, que llega principalmente por vía aérea".

Se continuará batallando por una gestión plena

A pesar del sabor agridulce que deja este acuerdo forzoso, el líder popular ha dejado claro que el partido no se conformará con este escenario. El objetivo sigue siendo avanzar y presionar en los despachos institucionales para lograr el máximo competencial posible.

"Vamos a definir esa migaja, porque no hemos llegado al máximo. Yo espero que sigamos escalando en la negociación y podamos conseguir entonces lo que deseábamos y lo que necesitamos desde un primer momento", ha advertido con firmeza el vicepresidente. Desde el PP insisten en que los canarios deben tener "opinión directa y ser parte de la decisión", argumentando que nadie conoce mejor las necesidades de esta tierra que quienes la gestionan e integran día a día.