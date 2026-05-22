El Tribunal Supremo anula el registro de pisos turísticos y abre la vía a reclamar al Gobierno

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha celebrado con gran entusiasmo la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha declarado nulo el decreto impulsado por el Ejecutivo para establecer un registro único de pisos turísticos. Desde la organización señalan que el Tribunal Supremo "ha hecho justicia" frente a una normativa que consideraban lesiva para el sector. Esta resolución supone un importante varapalo para las políticas intervencionistas y un balón de oxígeno para la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. En este sentido, la anulación de la norma confirma que la imposición de trabas burocráticas carecía del amparo legal necesario.

En un comunicado emitido este jueves, la asociación ha destacado que "miles de propietarios de viviendas vacacionales pueden dormir más tranquilos sabiendo que el Tribunal Supremo ha enderezado el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España". La medida gubernamental había generado una enorme inseguridad jurídica entre los pequeños ahorradores que deciden rentabilizar sus inmuebles en el libre mercado. La decisión judicial frena, por el momento, el afán regulatorio del Ejecutivo, que a menudo criminaliza al sector turístico en lugar de fomentar la actividad económica.

Las consecuencias prácticas de este fallo son de gran calado para las arcas públicas y para el bolsillo de los afectados. Ascav ha subrayado que "miles de propietarios podrán reclamar a los registradores lo que pagaron al amparo de una norma nula". Además, aquellos ciudadanos que se vieron "ilegalmente excluidos de la comercialización" tienen ahora a su disposición la vía de la responsabilidad patrimonial. Esto significa que podrán exigir al Estado una compensación económica por los daños causados y el lucro cesante durante el tiempo que la normativa estuvo en vigor.

La batalla legal, sin embargo, no ha concluido. La asociación recuerda que interpuso su recurso con el convencimiento de defender los derechos constitucionales de sus asociados y subraya que "no podemos más que sentirnos satisfechos, orgullosos del trabajo bien hecho". Este fallo del Supremo es solo el primero de un total de cinco recursos presentados contra la misma disposición, lo que podría desencadenar una cascada de resoluciones similares en los próximos meses.

Finalmente, este revés judicial evidencia los peligros de legislar de espaldas a la realidad económica y social del país. El ataque constante a las viviendas de uso turístico, a menudo alentado por discursos que rozan la turismofobia, choca frontalmente con el respeto al Estado de Derecho y la igualdad de todos ante la ley. La defensa de la democracia liberal exige que los poderes públicos se sometan al escrutinio judicial, garantizando que ninguna administración vulnere impunemente la libertad de los ciudadanos para disponer de su patrimonio.