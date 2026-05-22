Involcan recuerda que Canarias sufre sismos diarios tras el terremoto de 4,6 en Gran Canaria

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población del archipiélago tras el reciente temblor registrado este viernes, localizado a unos cincuenta kilómetros al noreste de la isla de Gran Canaria. Según ha explicado este organismo científico, la actividad sísmica es una constante en la región, donde diariamente se producen pequeños movimientos de tierra. Estos fenómenos son en su gran mayoría imperceptibles para los ciudadanos y tienen tanto un origen tectónico como volcánico, dada la peculiar naturaleza geológica de la zona.

A través de un comunicado oficial, los expertos han detallado los datos recogidos por la Red Sísmica Canaria durante la mañana de este 22 de mayo. En concreto, los sismógrafos detectaron una secuencia de tres sacudidas consecutivas en la citada ubicación marítima. El evento principal alcanzó una magnitud de 4,6 en la escala de Richter, lo que motivó que fuera sentido de forma leve por residentes de hasta tres islas distintas. Las posteriores réplicas presentaron una intensidad notablemente inferior, marcando unos registros de 2,9 y 2,4 respectivamente.

Para comprender la naturaleza de estos episodios, Involcan ha precisado que el entorno del archipiélago canario está atravesado por diversas fracturas de la corteza terrestre. Estos eventos geológicos se producen a lo largo de fallas sísmicamente activas que forman parte del intrincado sistema estructural del fondo oceánico en esta región atlántica. Aunque la inmensa mayoría de estas liberaciones de energía pasan completamente desapercibidas, de manera ocasional pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser percibidas por la población costera, sin que ello implique necesariamente una situación de riesgo inminente.

En este sentido, los geólogos han recordado los antecedentes históricos para poner en perspectiva el actual comportamiento de la tierra. La fractura más conocida y estudiada es la falla situada entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Esta enorme grieta submarina fue la responsable directa del recordado terremoto de magnitud 5,2 que tuvo lugar en el año 1989. Aquel evento telúrico fue sentido con bastante claridad en ambas capitales provinciales y en otras localidades vecinas, convirtiéndose en uno de los referentes estadísticos para los investigadores que monitorizan de forma constante el comportamiento de nuestro subsuelo.

Mantener la calma

Finalmente, desde los servicios de emergencia e institutos vulcanológicos se reitera la importancia de mantener la calma y estar informados a través de canales oficiales. Las redes de vigilancia operan las veinticuatro horas del día, lo que garantiza una alerta temprana y un exhaustivo control de cualquier anomalía. La convivencia con esta realidad natural exige prevención, pero en ningún caso alarma, ya que las infraestructuras actuales y los protocolos de protección civil están diseñados para responder con eficacia frente a este tipo de incidencias geológicas consustanciales a la existencia de las propias islas.