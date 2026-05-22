La avispa asiática llega a Canarias con el descubrimiento de su primer nido

La Vespa velutina, comúnmente conocida como avispa asiática, ha llegado de manera oficial al archipiélago. Esta especie invasora, que lleva presente en el norte de la Península Ibérica desde el año 2010, ha sido localizada por primera vez en Canarias tras el hallazgo de un nido que albergaba a 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras recibir el aviso ciudadano, una dotación de bomberos de la capital se encargó de retirar el enjambre y procedió a informar de inmediato a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (Redexos), organismo dependiente del Gobierno de Canarias. Los insectos fueron sacrificados mediante congelación para permitir la recogida de muestras y, tras su análisis morfológico por parte de personal experto, se confirmó oficialmente la identidad de la especie.

A raíz de esta confirmación, se ha puesto en marcha un dispositivo preventivo en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. El protocolo consiste en la instalación de trampas atrayentes en los parques urbanos cercanos al foco detectado y en el entorno del puerto de la ciudad. El objetivo es determinar la posible extensión de la población y guiar los trabajos de control antes de que llegue el otoño. Además, se ha notificado la situación al sector apícola local y a la Policía Canaria.

Los expertos consultados por la administración autonómica valoran positivamente que este primer contacto haya ocurrido durante la primavera. En esta época, las colonias apenas comienzan a crecer, por lo que es "improbable" que la especie esté ya en condiciones de reproducirse. No obstante, se mantiene la incógnita sobre cómo afectarán las singulares condiciones climáticas de las islas a su ciclo biológico, por lo que apuestan por la alerta y la monitorización en esta fase de diagnóstico.

Características de la avispa asiática

Este insecto invasor se distingue fácilmente por su tamaño, pudiendo alcanzar los tres centímetros de largo, lo que supone el doble que la avispa común en el archipiélago. Presenta un cuerpo oscuro, patas amarillas y una característica franja anaranjada en la parte inferior del abdomen. Su mayor envergadura implica un aguijón más grande y una picadura más dolorosa, que inocula más veneno. Sin embargo, su toxicidad es similar a la de otras especies, concentrándose el peligro real en las personas alérgicas.

Las autoridades advierten de que los equipos de protección individual usados habitualmente en apicultura no son efectivos frente a esta amenaza. Por ello, la eliminación de nidos queda estrictamente reservada a personal especializado y debe realizarse en horario nocturno, cuando la actividad de la colonia disminuye. Se insta a la ciudadanía a evitar la interacción directa, reportar cualquier avistamiento al 112 y prestar especial atención cerca de fuentes, depósitos de agua o piscinas, lugares a los que acuden con frecuencia para hidratarse.