Tenerife reúne a 1.500 alumnos en el evento STEAM Future para impulsar el talento tecnológico

El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), y el Gobierno de Canarias han celebrado este jueves una nueva edición de STEAM Future 2026 en el Auditorio de Tenerife. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), tiene como objetivo fundamental fortalecer los vínculos entre el talento joven de las islas y el ecosistema empresarial y social.

La jornada logró reunir a más de 1.500 estudiantes y 150 docentes procedentes de 35 centros educativos de Canarias. A lo largo del evento, los jóvenes presentaron un total de 63 proyectos desarrollados durante el curso escolar. Estas iniciativas son el resultado de complejos procesos de investigación y diseño, así como del trabajo colaborativo en las aulas, según ha informado la corporación insular en una nota.

Participación.

En esta edición participaron 24 colegios e institutos de la isla y otros 11 centros procedentes de distintas partes del archipiélago. En concreto, acudieron delegaciones de La Palma, Gran Canaria, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, lo que ha permitido consolidar el carácter regional de este encuentro tecnológico y educativo.

Al evento acudió la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, y el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina Hernández. También estuvieron presentes el viceconsejero de Educación del Gobierno canario, José Manuel Cabrera Delgado, y la directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Olga Martín.

Durante su intervención, la presidenta insular felicitó a los participantes y a los premiados. Rosa Dávila destacó que "cada prototipo, cada solución tecnológica que han presentado los protagonistas de esta celebración es fruto de la curiosidad, del trabajo en equipo, de la capacidad que demuestran para imaginar soluciones a desafíos reales".

En la misma línea, Dávila precisó que este esfuerzo es "un ejemplo de responsabilidad, insistencia y compromiso", para añadir a continuación que "la innovación no es solo tecnología; es capacidad de soñar, de colaborar y de actuar para construir un futuro mejor". Asimismo, resaltó que iniciativas como esta demuestran que el talento joven tiene el potencial de ser protagonista a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el consejero insular Juan José Martínez detalló que programas como este conectan el talento emergente con el entramado empresarial local. A través de dinámicas como el Pitch Dating, el alumnado tiene la oportunidad de presentar sus propuestas ante diversas compañías e instituciones del entorno del PCTT, generando de este modo espacios de aprendizaje y futuras oportunidades profesionales en sectores estratégicos.

El talento joven y la innovación educativa.

El formato elegido para este año fue el de una feria de innovación, con 63 expositores distribuidos en distintos espacios del auditorio. Los asistentes pudieron interactuar con los inventos creados en clase, que abordaron diferentes desafíos sociales y medioambientales integrando herramientas avanzadas como robótica, programación y diseño 3D.

Finalmente, mediante las disciplinas STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), el programa continúa impulsando las vocaciones científicas desde edades tempranas. De igual manera, se busca fomentar de forma activa el pensamiento crítico y la creatividad entre los estudiantes de la región.