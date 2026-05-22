Tres años de la Ley de Vivienda: alquiler un 36,4% más caro en Santa Cruz y un 26% más en Las Palmas de Gran Canaria

Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la polémica Ley de Vivienda, y el balance del mercado confirma los peores presagios del sector inmobiliario. Lejos de facilitar el acceso a un hogar o contener los precios, la imposición de topes y la inseguridad jurídica han provocado una contracción sin precedentes de la oferta disponible. Según los datos del último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, el intervencionismo ha asfixiado el mercado, disparando los precios a nivel nacional casi un 31% y hundiendo la oferta de inmuebles un 30%.

El resultado directo de esta legislación es que la competencia entre inquilinos por lograr un contrato de alquiler se ha más que duplicado (+119%), exigiendo mayores garantías y expulsando a las rentas más bajas del mercado.

El impacto del modelo en Canarias: menos pisos, mucho más caros

El archipiélago canario no ha escapado a las consecuencias de la normativa estatal. La falta de seguridad para los propietarios se ha traducido en una drástica retirada de viviendas del mercado tradicional, lo que ha tensionado los precios de forma alarmante en ambas capitales provinciales desde mayo de 2023:

Santa Cruz de Tenerife: ha registrado una alarmante subida de precios del 36,4% , acompañada de una caída del 16% en la oferta de viviendas disponibles.

Las Palmas de Gran Canaria: los alquileres se han encarecido un 26%, sufriendo un desplome de la oferta aún mayor, con una desaparición del 26% del parque de viviendas en alquiler.

Esta escasez artificial ha provocado que la competencia por conseguir un piso en ambas capitales canarias se haya disparado un 103%. Es decir, hoy hay el doble de familias pujando por la misma vivienda que antes de la aprobación de la ley.

El hundimiento de las 'zonas tensionadas'

El informe de Idealista pone de manifiesto que el fracaso de la ley es aún más evidente en aquellos territorios que han abrazado las tesis intervencionistas aplicando topes de precios. En lugar de abaratar la vivienda, el control de rentas ha drenado la oferta de forma catastrófica.

El caso más extremo es el de Barcelona, donde la imposición de límites a los precios ha aniquilado el mercado: la oferta de alquiler permanente se ha desplomado un 69% en solo tres años. La destrucción del parque de alquiler es la tónica general en todos los mercados intervenidos:

Bilbao: -60% de oferta.

Pamplona y San Sebastián: -58%.

Tarragona: -53%.

En el extremo opuesto, ciudades de gran tamaño que han rechazado intervenir los precios muestran caídas de oferta significativamente menores, como Málaga, con un descenso de apenas un 3%, Valencia, con un 8%, o Alicante, con un 9%.

El drama para los jóvenes

La distorsión generada por la Ley de Vivienda ha creado una externalidad letal para los perfiles más vulnerables. Al reducirse drásticamente el número de viviendas, cada anuncio que se publica en España recibe una media de 41 contactos. En los mercados intervenidos como Vitoria o Pamplona, esta cifra supera las 110 familias peleando por un solo piso.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, señala que la consecuencia directa de esta sobrerregulación es una clara 'elitización' del mercado inmobiliario.

"Los propietarios priorizan perfiles con mayores ingresos, estabilidad laboral y más garantías económicas, dejando fuera a jóvenes, familias vulnerables y rentas medias".

De este modo, Barcelona se erige como el símbolo del fracaso de la izquierda en materia de vivienda. Al forzar precios por debajo del mercado y ahuyentar a los propietarios, los pocos pisos regulados que quedan disponibles son adjudicados exclusivamente a familias de rentas altas con perfiles financieros impecables; precisamente aquellos ciudadanos que no tendrían problemas para pagar una renta a precios libres, mientras los jóvenes y las rentas bajas quedan totalmente excluidos del sistema.