Un terremoto de magnitud 4,8 sacude la costa norte de Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la mañana de este viernes un movimiento sísmico de magnitud 4,8 en la escala de Richter. El epicentro de este fenómeno geológico se ha situado en las aguas al norte de la isla de Gran Canaria. Según los datos facilitados por el organismo estatal y recogidos por Europa Press, el evento tuvo lugar exactamente a las 09:50 horas, con un foco originado a una profundidad de 30 kilómetros bajo el lecho marino.

A pesar de que el epicentro se localizó en el mar, la intensidad del temblor provocó que fuera ampliamente sentido por la población en diversas localidades costeras y del interior. El IGN ha confirmado que los ciudadanos percibieron el temblor en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, así como en la zona de Almatriche. Los avisos se extendieron rápidamente por otros municipios del territorio insular, sin que se hayan reportado daños materiales ni víctimas personales hasta el momento.

Entre las áreas donde el temblor se hizo notar de forma más evidente destacan las localidades de Becerril, Carrizal, Gáldar, Los Quintanas y Piso Firme. Asimismo, los vecinos de Puerto de Las Nieves, Tenteniguada, Agüimes, El Lomo de Valleseco, Agaete, Casa de la Cal de San Mateo, Ingenio y Temisas informaron a las autoridades sobre la percepción del movimiento de tierra. La rápida difusión de la noticia a través de los canales oficiales sirvió para constatar que el temblor abarcó buena parte de la geografía grancanaria.

El archipiélago canario, debido a su naturaleza volcánica, se encuentra en una zona de actividad sísmica regular. Es habitual que los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional registren decenas de pequeños temblores semanales en el subsuelo, aunque la inmensa mayoría de ellos poseen magnitudes inferiores a 2,0 y resultan imperceptibles. Sin embargo, cuando se superan los cuatro grados, como ha ocurrido en esta ocasión, es previsible que las ondas superficiales alcancen las zonas habitadas, especialmente si la distancia a la costa es reducida.

Los expertos en sismología recuerdan que la profundidad a la que se produce la ruptura es un factor determinante en los efectos que un terremoto puede tener sobre la superficie. Al haberse originado a 30 kilómetros de profundidad, la energía experimenta una importante atenuación antes de llegar a la corteza. Esta circunstancia técnica explica que, pese a lo llamativo de la magnitud, el impacto real sobre las infraestructuras sea mínimo, limitándose a la vibración de enseres y al lógico sobresalto de los ciudadanos.

Desde los servicios de emergencias se reitera constantemente la importancia de mantener la calma ante estos episodios de origen natural. Las autoridades recomiendan seguir siempre las instrucciones oficiales proporcionadas por Protección Civil y el 112. El Instituto Geográfico Nacional continuará monitorizando la zona afectada durante las próximas horas para vigilar las posibles réplicas que suelen suceder a un terremoto principal, un comportamiento habitual en el proceso de reajuste de las tensiones tectónicas.