Coalición Canaria ve la relación con Sánchez en un "punto crítico" y pide una cuestión de confianza

Coalición Canaria ha celebrado este sábado su Consejo Político Nacional, donde ha analizado los últimos días de desencuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al polémico paso por España del crucero con un brote de hantavirus.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha señalado que las relaciones con el PSOE y con el Gobierno central atraviesan "un punto crítico" tras los últimos acontecimientos en los que, resaltan, se ha producido "desplante, ninguneo y falta de respeto" hacia Canarias, sus instituciones y el Ejecutivo autonómico.

Para el secretario de Organización de CC, la "gravedad" de lo ocurrido obliga a la formación nacionalista a "analizar todos los escenarios y a actuar con la responsabilidad que exige la defensa" de Canarias, sin concretar si eso se traducirá en que les retiren definitivamente su apoyo en el Congreso.

Toledo ha afirmado que el CPN ha facultado este sábado a la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria para adoptar "cualquier tipo de decisión en los próximos días", en función de la evolución de los acontecimientos y de la respuesta del Gobierno central.

"Coalición Canaria no va a mirar hacia otro lado ante un Gobierno del Estado que ha cruzado líneas que nunca debió cruzar. Los próximos días serán determinantes para comprobar si el PSOE rectifica o si confirma que ha elegido el camino del desprecio institucional a Canarias", ha apuntado.

El secretario nacional de Organización ha recordado que CC ya defendió hace meses que Pedro Sánchez debía someterse a una cuestión de confianza, considerando que sería "lo más conveniente" para saber "si queda legislatura o no", cuestión que vuelven a reclamar tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Exigencias a Sánchez

CC también ha mostrado su rechazo a que el Gobierno de España "utilice el traspaso de aeródromos como excusa para no" desarrollar el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que critican que el PSOE "pretende disfrazar de cumplimiento estatutario" una propuesta que "nada tiene que ver" con la cogestión aeroportuaria recogida en la norma institucional básica de Canarias.

El archipiélago, ha apostillado, "no pide privilegios, exige respeto", apuntando que el Gobierno de España "no se atreve a hacer con Cataluña o el País Vasco lo que pretende hacer con Canarias". Los nacionalistas canarios, ha dicho, no van a permitir que "se rebaje ni un milímetro" su autogobierno.