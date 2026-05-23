El seguimiento de la huelga médica en Canarias alcanza el 14,5%

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha ofrecido este viernes los datos oficiales de seguimiento de la jornada de paro convocada por los facultativos en toda España. Esta movilización se ha organizado como protesta frente a la propuesta del Ministerio de Sanidad que pretende modificar el actual Estatuto Marco. Según el Ejecutivo regional, la incidencia se ha situado en un escaso 14,52 por ciento de los trabajadores en atención primaria y hospitalaria. Sin embargo, desde el sindicato médico elevan drásticamente esta cifra hasta alcanzar el 59 por ciento.

En cuanto a las cifras concretas aportadas por la Administración autonómica, de los 7.126 efectivos llamados a la movilización, un total de 4.408 se encontraban directamente afectados por los turnos de este viernes. De ellos, únicamente 640 profesionales decidieron secundar el paro a lo largo de la mañana. La jornada ha transcurrido con normalidad y sin incidencias destacables, garantizando la asistencia sanitaria mediante unos servicios mínimos que han contado con 1.292 trabajadores operativos.

El desglose territorial muestra un impacto desigual en el archipiélago. En la isla de Gran Canaria, el respaldo ha sido del 19,28 por ciento, lo que se traduce en 347 profesionales de los 1.800 posibles. Por su parte, en Tenerife el seguimiento se quedó en un 14,20 por ciento, correspondiente a 292 de los 2.057 facultativos afectados. Las cifras caen notablemente en otras islas como Lanzarote, con apenas un 6,45 por ciento de participación, y Fuerteventura, donde solo el 1,29 por ciento de los médicos acudieron a la convocatoria.

En las islas no capitalinas de la provincia occidental, la incidencia también ha sido residual. En La Palma, el paro fue seguido por un 3,77 por ciento de la plantilla médica, mientras que en La Gomera apenas alcanzó el 1,92 por ciento. El Hierro registró un porcentaje mayor, situado en el 16,67 por ciento, aunque en términos absolutos supone que solo un médico de los seis afectados se sumó a la huelga sanitaria.

Pese a las diferencias numéricas, los profesionales mantienen intacto su calendario de protestas. Las organizaciones convocantes han anunciado que el próximo lunes volverán a salir a las calles, con concentraciones previstas en ambas capitales canarias entre las 11:00 y las 12:00 horas. El objetivo es lograr un pronunciamiento definitivo de la Consejería de Sanidad para que aclare de una vez por todas si aplicará un estatuto propio que dé respuesta a las singularidades de la región.

Además del conflicto a nivel nacional por el Estatuto Marco, CESM Canarias subraya que existe un profundo malestar a nivel autonómico por el incumplimiento de los acuerdos firmados tras la desconvocatoria de huelga de 2023. El sindicato considera irrenunciables ciertas demandas históricas que la Administración sigue sin atender de manera satisfactoria.

Entre estas exigencias destaca la equiparación retributiva de la carrera profesional con la media de las tres comunidades autónomas que mejor pagan a sus sanitarios. Asimismo, reclaman un concurso de traslados abierto y permanente que debería estar plenamente operativo a partir de enero de 2026, junto con una mejora salarial sustancial en el pago de las horas de guardia tanto para los médicos residentes como para los especialistas. De no revertirse esta situación, los representantes laborales advierten de que será imposible evitar la temida fuga de talento, un problema que amenaza la viabilidad del sistema público de salud.