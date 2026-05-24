Canarias activa la prealerta por calor y riesgo de incendios forestales

El Gobierno de Canarias ha pedido a la población que extreme las precauciones ante el episodio de altas temperaturas previsto desde hoy en todo el archipiélago, una situación que también ha obligado a activar por primera vez este año la prealerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria.

La Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en todas las islas, mientras que la alerta por riesgo de incendios forestales afecta desde hoy a las zonas de monte de Tenerife y Gran Canaria.

Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas podrán superar los 37 grados en zonas del interior de Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria se esperan máximas superiores a los 34 grados en medianías y vertientes del sur y oeste, mientras que en Tenerife y La Gomera los termómetros podrían rebasar los 32 grados en áreas de medianías y cumbres.

El Ejecutivo autonómico ha advertido además de que la baja humedad y los vientos cálidos y secos aumentan el riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas altas de Tenerife y Gran Canaria.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a mayores y menores. También recuerdan la importancia de evitar cualquier acción que pueda provocar un incendio y alertar inmediatamente al 112 en caso de detectar humo o fuego en zonas forestales.