Coalición Canaria abre el proceso para presentar candidaturas para la Presidencia de Canarias

Coalición Canaria ha dado este sábado el pistoletazo de salida oficial al proceso interno que culminará con la elección de su candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico de cara a las elecciones de 2027. El Consejo Político Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, ha aprobado el calendario que marcará los tiempos de esta carrera electoral para revalidar el mandato en el archipiélago.

Según el documento aprobado por la cúpula de la formación, el procedimiento sigue estrictamente lo dictado por sus estatutos. Las candidaturas que deseen concurrir podrán formalizarse hasta el 28 de septiembre de 2026. Para ello, los aspirantes deberán reunir el aval de al menos el 20 por ciento de los miembros del Consejo Político Nacional o lograr el apoyo por mayoría absoluta de uno o varios consejos políticos insulares.

El momento decisivo llegará el 3 de octubre de ese mismo año, fecha en la que se celebrará la sesión definitiva para designar al cabeza de cartel. La dirección ha especificado que la votación será secreta y requerirá que el ganador alcance el respaldo de tres quintos del órgano. Además, el secretario de Estrategia Política y Electoral, José Miguel Barragán, ha sido designado como coordinador general de campaña para los inminentes retos en las urnas.

Más allá de las cuestiones orgánicas, el encuentro de los nacionalistas ha servido para cerrar filas en torno al actual presidente regional. El Consejo Político Nacional ha mostrado su respaldo unánime a Fernando Clavijo por su gestión institucional durante la reciente crisis protagonizada por el buque MV Hondius.

Desde Coalición Canaria han querido poner en valor la defensa de los intereses de las islas frente a la actitud del Gobierno central. El secretario nacional de Organización, David Toledo, ha denunciado que la actuación del Ejecutivo estuvo marcada "por la imposición y la ausencia de lealtad institucional" hacia el archipiélago.

En esta línea, los dirigentes insulares han recriminado al Estado su intento de imponer decisiones unilaterales sin respetar el marco competencial ni abrir vías de diálogo. "El Estado intentó imponer su criterio a Canarias sin diálogo, sin lealtad institucional y sin el mínimo respeto a las instituciones de esta tierra", ha asegurado Toledo ante los suyos.

Las críticas más severas se han dirigido hacia el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los nacionalistas acusan al expresidente autonómico socialista de ser cómplice directo del desdén de Moncloa. Según las palabras de Toledo, Torres "no solo permitió el desprecio a Canarias, sino que formó parte de él", consolidando así una postura de firmeza institucional frente a las injerencias de la Administración central.