El Ayuntamiento de Santa Cruz exige al Real Casino cumplir con la normativa de ruidos y seguridad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha querido trasladar a la ciudadanía su posición respecto a los expedientes administrativos relacionados con determinadas actividades desarrolladas en la sede del Real Casino de Tenerife, subrayando tanto el valor histórico y social de la entidad como la necesidad de cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad, convivencia y control de actividades.

El Consistorio destacó el reconocimiento institucional hacia el Real Casino de Tenerife, al que calificó como una de las entidades sociales, culturales y recreativas más importantes de la historia de la ciudad y de Canarias. Su contribución a la vida social y cultural de la capital tinerfeña le ha valido, recuerdan, la Medalla de Oro de la ciudad y un lugar destacado dentro del patrimonio colectivo de Santa Cruz.

En este contexto, el Ayuntamiento aseguró que ha mantenido durante un largo periodo de tiempo reuniones y contactos con representantes de la entidad para facilitar la adecuación de determinadas actividades a la legalidad vigente. Según explicó la Administración municipal, este proceso se ha desarrollado desde la colaboración y el entendimiento, manteniéndose abiertas las vías de diálogo para encontrar una solución compatible con la normativa.

La Corporación municipal insistió en que su actuación no responde a una intervención "súbita o desproporcionada", sino a un procedimiento continuado orientado a garantizar el cumplimiento de la legislación autonómica. En concreto, recordó que la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos obliga a disponer del correspondiente título habilitante para actividades que puedan generar molestias, riesgos o afecciones medioambientales, incluidas las acústicas.

El Ayuntamiento subrayó que este requisito administrativo no es una simple formalidad, sino una herramienta esencial para garantizar la seguridad de las personas y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en aspectos como la protección contra incendios, evacuación, aforos, accesibilidad, salubridad, insonorización o seguridad de las instalaciones.

Asimismo, señaló que las actividades de restauración, ocio y celebración de eventos desarrolladas en el inmueble presentan características de pública concurrencia, independientemente de la naturaleza asociativa del Real Casino o de la condición formal de socio de quienes participan en ellas. A juicio del Consistorio, una interpretación distinta supondría vaciar de contenido la finalidad de la ley y permitiría eludir controles administrativos mediante fórmulas asociativas.

La Administración municipal también hizo referencia a la existencia de denuncias vecinales relacionadas con episodios de contaminación acústica que, según indicó, habrían superado los límites legalmente establecidos. Como consecuencia, se ha incoado un procedimiento sancionador que continúa en fase de tramitación y pendiente de resolución definitiva, garantizando en todo momento el derecho de audiencia y defensa de la entidad afectada.

En este sentido, el Ayuntamiento recordó que el ruido no constituye únicamente una molestia cotidiana, sino que puede afectar directamente a derechos fundamentales como el descanso, la intimidad domiciliaria y el libre desarrollo de la vida familiar, todos ellos protegidos constitucionalmente y respaldados por la jurisprudencia.

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se insistió además en que las actuaciones practicadas responden exclusivamente al ejercicio de las competencias legales de inspección, control y disciplina administrativa atribuidas a la Administración local. Asimismo, aclararon que los procesos de regularización no afectan únicamente al Real Casino de Tenerife, sino también a otros clubes y entidades sociales de la ciudad que deben adaptar su situación administrativa a las exigencias legales actuales.

El Ayuntamiento defendió que el principio de igualdad obliga a aplicar los mismos criterios a cualquier entidad o actividad sometida a la normativa vigente, independientemente de su relevancia histórica o institucional.

Finalmente, el Consistorio reiteró su disposición a seguir manteniendo reuniones y vías de colaboración con el Real Casino de Tenerife para facilitar la adaptación de sus actividades a las exigencias legales, garantizando así la seguridad jurídica y una adecuada convivencia con el entorno residencial.