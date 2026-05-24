El PSOE canario recurre al ataque político para tapar el desgaste del Gobierno de Sánchez en Canarias

La dirección del PSOE en Canarias ha vuelto a optar por la confrontación política con Coalición Canaria en lugar de ofrecer explicaciones sobre la creciente sensación de abandono que viven muchos ciudadanos del archipiélago en materias como inmigración, vivienda o sanidad.

La secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, acusó este sábado a Coalición Canaria de utilizar el "ataque constante" al Gobierno central para ocultar su gestión al frente del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el propio PSOE, cada vez más cuestionado por la falta de respuestas eficaces desde Madrid a los principales problemas de Canarias.

Lejos de asumir autocrítica, los socialistas han preferido convertir cualquier crítica institucional en un supuesto ejercicio de confrontación política. Una estrategia que desde la oposición consideran un intento de blindar al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Ángel Víctor Torres ante el creciente malestar social en las islas.

El caso del crucero MV Hondius refleja precisamente esa tensión. Mientras el PSOE intenta cargar toda la responsabilidad sobre el presidente canario, Fernando Clavijo, evita explicar por qué el Ejecutivo central no ofreció una respuesta clara y coordinada desde el primer momento en una situación sanitaria sensible. La polémica terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de cruce político entre administraciones mientras aumentaban las dudas sobre la capacidad de reacción institucional.

Además, el discurso socialista contrasta con la realidad que atraviesa Canarias. La presión migratoria continúa desbordando recursos, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago y las listas de espera sanitarias siguen generando preocupación ciudadana. Frente a ese escenario, el PSOE parece más centrado en el desgaste político de Coalición Canaria que en explicar qué soluciones concretas está aportando el Gobierno de España.

Las declaraciones de Fierro también evidencian la creciente incomodidad del PSOE canario ante el giro crítico de Coalición Canaria respecto a Madrid. Los nacionalistas han endurecido su discurso en asuntos como financiación, inmigración o infraestructuras, conscientes de que buena parte de la sociedad canaria percibe que el Ejecutivo central no está respondiendo con la contundencia prometida.

En lugar de responder a esas reclamaciones con medidas tangibles, el PSOE ha optado por desacreditar a quienes las plantean. Una estrategia que puede reforzar la percepción de que los socialistas están más preocupados por proteger políticamente a Sánchez que por defender los intereses específicos de Canarias.