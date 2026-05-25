Canarias afronta un riesgo extremo por radiación ultravioleta para los próximos días

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha advertido de que los niveles de radiación en el archipiélago se sitúan entre muy altos y extremadamente altos. Según los datos facilitados por la Aemet, esta situación se mantendrá a lo largo de las siguientes jornadas, por lo que las autoridades insisten en extremar las precauciones para proteger la salud de los ciudadanos.

El nivel máximo de alerta afecta a gran parte del territorio insular. Las zonas con riesgo extremo incluyen la totalidad de El Hierro, así como La Palma (salvo San Andrés y Sauces, Santa Cruz y Tazacorte) y La Gomera (excepto San Sebastián y Hermigua). En Gran Canaria, el aviso máximo excluye a Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás, mientras que en Fuerteventura afecta a Antigua y Betancuria. Por su parte, en Tenerife se centra en los municipios del sur y oeste, como Granadilla de Abona o Arona. El resto de las islas presenta un riesgo muy alto.

Ante esta situación, la Consejería de Sanidad coordina el Plan de Actuaciones Preventivas para minimizar el impacto en los ciudadanos. Los expertos recuerdan que el cuidado frente al sol debe mantenerse todo el año, incluso en jornadas nubladas, ya que los rayos logran penetrar la nubosidad y la sensación de falso frescor provocada por la brisa puede llevar a descuidos peligrosos.

Para hacer frente a esta contingencia, es imprescindible emplear a diario una crema de protección solar con factor 50 o superior. Además, resulta fundamental permanecer a la sombra entre las 11:00 y las 17:00 horas, vestir prendas que cubran extremidades y utilizar tanto sombreros de ala ancha como gafas de sol homologadas. Especial cuidado requieren los menores de un año, a quienes no se debe exponer de forma directa al sol bajo ningún concepto.

Los técnicos sanitarios hacen hincapié en que el daño solar es acumulativo. Las quemaduras sufridas durante la infancia o la juventud incrementan exponencialmente la probabilidad de padecer enfermedades dermatológicas graves décadas más tarde. La exposición excesiva provoca desde fotoalergias hasta inmunodepresión, lo que fomenta la reactivación de virus latentes y eleva la amenaza de sufrir un cáncer de piel, ya sea melanoma, basocelular o espinocelular.

Aunque estas emisiones afectan a toda la población, el peligro se multiplica en ciertos grupos. Tienen mayor vulnerabilidad las personas con piel y ojos claros, los mayores de cincuenta años y quienes cuenten con antecedentes familiares de dolencias cutáneas. Asimismo, el consumo de ciertos medicamentos como antibióticos o anticonceptivos puede incrementar significativamente la sensibilidad del organismo ante la emisión de luz solar y causar reacciones adversas.