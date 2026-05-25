Canarias denuncia que el Gobierno sigue sin pagar los 15,3 millones de la crisis por Irán

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha denunciado este lunes el enésimo retraso del Ejecutivo central con las islas. Según ha explicó, la Comunidad Autónoma aún no ha recibido los 15,3 millones de euros acordados el pasado 30 de marzo con el Estado. Esta partida económica se enmarca dentro del paquete de medidas anticrisis impulsado para paliar los efectos derivados de la guerra de Irán, un conflicto que ha castigado duramente la economía nacional y regional.



La eterna burocracia de la Administración central

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Cabello ha mostrado su preocupación por la falta de agilidad de la Administración central. Las últimas informaciones sobre la contienda bélica apuntan a que podría fraguarse un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio internacional. Ante este escenario, el portavoz autonómico ha señalado que el Ejecutivo canario se mantiene a la expectativa de los próximos pronunciamientos oficiales tanto de la Unión Europea como del propio Gobierno de España.



El dirigente autonómico ha recordado que el Gobierno regional ha tenido que llevar a cabo una intensa "batería de solicitudes y de presión" frente a todos y cada uno de los ministerios implicados. El objetivo de estas maniobras no es otro que garantizar que cualquier medida compensatoria o de alivio económico que se apruebe en Madrid no deje de lado al archipiélago, "como fue la última ocasión". Para las islas, la dependencia del comercio marítimo y la sensibilidad de su economía exigen una atención prioritaria que, a juicio del portavoz, no se está produciendo.



En este sentido, Cabello ha incidido en los detalles del pacto alcanzado a finales de marzo con el Estado. La cifra inicial de 15,3 millones de euros estaba concebida para cubrir las necesidades del tejido productivo y social hasta el 30 de junio. Sin embargo, las previsiones de los técnicos apuntan a que la factura final podría ascender hasta los 60 millones de euros durante todo el ejercicio de 2026 en el caso de que la guerra no finalice en el corto o medio plazo.

Finalmente, el viceconsejero ha querido hacer especial hincapié en el abandono sistemático que sienten por parte de La Moncloa. El Ejecutivo regional sigue esperando que el Ministerio de Hacienda ordene la transferencia correspondiente. Cabello ha lamentado profundamente que la Comunidad Autónoma se vea forzada a estar siempre "muy encima" de todos los asuntos que competen al Estado en relación con el archipiélago. Según sus propias palabras, este marcaje constante es la única vía de supervivencia ante un Gobierno de España que, una vez más, "tiende a olvidarse de Canarias" a la hora de cumplir sus compromisos.