Los últimos informes de la UCO sobre el "caso Koldo" elevan la presión política en Canarias

Canarias vuelve a ocupar los titulares nacionales por los motivos equivocados. No es su pujanza económica ni su liderazgo turístico lo que acapara la atención, sino el goteo incesante de sospechas judiciales en torno al caso Koldo. Las últimas y explosivas declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional han reactivado un escándalo que impacta de lleno en el archipiélago, devolviendo al primer plano el debate sobre el uso de los fondos públicos durante la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente.

Las recientes revelaciones confirman lo que muchos ciudadanos e instituciones ya exigían: luz y taquígrafos sobre los contratos millonarios firmados en los meses más duros del confinamiento. Mientras las familias canarias cumplían con responsabilidad unas duras restricciones y los sanitarios se exponían en primera línea, en los despachos oficiales se negociaban adjudicaciones bajo el paraguas de la emergencia que hoy están bajo la estricta lupa de la Justicia.

El epicentro de la polémica se sitúa en los contratos de mascarillas otorgados a la empresa Soluciones de Gestión. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ido estrechando el cerco, desvelando indicios de contactos entre el entorno de la trama y altos responsables políticos de las islas. Las sospechas apuntan a presuntas gestiones para agilizar los pagos pendientes a la red corrupta en pleno año 2020.

La presión política e institucional se ha disparado tras la última comparecencia de Aldama ante el juez. El conseguidor de la trama rompió su silencio asegurando que en Canarias, a diferencia de otras comunidades, sí se llegaron a solicitar supuestas contraprestaciones y comisiones vinculadas a estos contratos. Además, describió un modus operandi propio de una novela de espías, afirmando que algunas figuras relevantes de la administración de aquel momento empleaban teléfonos prepago desechables para blindar sus comunicaciones. Aunque estas afirmaciones deben ser evaluadas y probadas en el ámbito judicial, el daño reputacional a las instituciones canarias ya es evidente.

La diana de las investigaciones roza directamente al que era en ese entonces presidente autonómico y actual ministro, Ángel Víctor Torres. Aunque desde su entorno se defiende con firmeza su inocencia, alegando que todas las decisiones buscaron proteger el interés general y que no existe ninguna imputación formal en su contra, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene los indicios de presuntos delitos muy atados contra el expresidente socialista. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por la Razón, la UCO estaría a punto de entregar un nuevo informe con Ángel Victor Torres como protagonista.

Más allá de la legítima defensa política, en las calles de las islas el sentimiento es de profunda indignación y exigencia moral. La sociedad canaria, que sufrió las consecuencias del aislamiento y el miedo al colapso de sus hospitales, contempla con estupor cómo el dinero destinado a proteger vidas pudo acabar presuntamente desviado hacia el enriquecimiento ilícito de unos pocos intermediarios. Mientras la Justicia avanza despacio pero con paso firme, el archipiélago exige que se aclare hasta el último euro público, en un intento urgente por recuperar la dignidad institucional y la confianza perdida de los ciudadanos.