Dos empresarios de éxito preparan un terremoto político en Tenerife

El escenario político de Tenerife podría estar entrando en una nueva fase marcada por movimientos estratégicos de importantes figuras empresariales con capacidad económica, influencia institucional y conexiones en distintos sectores de poder de la isla.

Según la información adelantada por el periodista Gonzalo Castañeda en el programa El Grillo, emitido por Canal 4 Tenerife, dos empresarios de gran peso económico estarían impulsando un proyecto político con el objetivo de influir directamente en las próximas elecciones municipales e insulares, especialmente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo.

La noticia ha generado un fuerte revuelo en los círculos políticos y empresariales de la isla, donde desde hace meses se percibe un creciente desgaste de los partidos tradicionales, además de tensiones internas en distintas formaciones políticas.

Un proyecto en fase avanzada

Las informaciones difundidas apuntan a que este nuevo movimiento no sería una simple plataforma de presión ni una operación puntual, sino una estructura política y estratégica que ya estaría trabajando en la captación de perfiles técnicos, profesionales y figuras conocidas de la sociedad tinerfeña.

El objetivo sería construir una alternativa capaz de condicionar mayorías, atraer voto desencantado y convertirse en actor decisivo en futuros pactos de gobierno.

Fuentes cercanas al entorno empresarial aseguran que las conversaciones llevan tiempo produciéndose de manera discreta y que incluso existirían contactos con antiguos cargos públicos, empresarios y profesionales vinculados a distintos ámbitos económicos de Canarias.

El desgaste político abre espacio

La situación política en Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo ha vivido en los últimos años una etapa marcada por pactos cambiantes, desgaste institucional y confrontación constante entre partidos.

Ese contexto ha provocado que sectores económicos y empresariales comiencen a mover ficha ante la posibilidad de un nuevo ciclo político.

No es la primera vez que grandes empresarios intentan influir en la política insular, aunque en esta ocasión la dimensión económica y mediática de los nombres implicados estaría elevando considerablemente la expectación.

En Tenerife, la relación entre poder económico y político siempre ha tenido un peso importante, especialmente en sectores estratégicos como el turismo, la construcción, los medios de comunicación y las infraestructuras.

Silencio oficial y máxima expectación

Por ahora, ninguno de los presuntos implicados ha confirmado oficialmente la operación política. Sin embargo, el silencio mantenido por diferentes actores alimenta todavía más las especulaciones sobre un posible desembarco electoral de cara a los próximos años.

Mientras tanto, en distintos sectores políticos ya comienzan los movimientos internos ante la posibilidad de que aparezca una candidatura con respaldo económico suficiente para alterar el equilibrio actual de fuerzas.

La gran incógnita es si este nuevo proyecto terminará cristalizando en una formación política propia o si su estrategia pasará por apoyar candidaturas ya existentes desde posiciones de influencia.

Lo que parece evidente es que el tablero político tinerfeño vuelve a moverse, y esta vez con empresarios de enorme capacidad financiera dispuestos a jugar un papel protagonista.