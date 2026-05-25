El Gobierno de Canarias lanza ayudas de 18,4 millones para impulsar las energías renovables

qLa Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha convocado una importante línea de ayudas por valor de 18.461.384 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo 2021-2027. El objetivo de esta medida es impulsar las energías renovables en el archipiélago y mejorar la eficiencia de las instalaciones actuales.

Las bases de esta convocatoria ya se encuentran disponibles para su consulta en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) desde el 22 de mayo. Según ha informado el departamento regional, el plazo para la presentación de las solicitudes correspondientes ha comenzado este lunes, 25 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio, por lo que los interesados disponen de casi un mes para tramitar la documentación requerida.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que esta inyección de fondos europeos persigue "avanzar en la transición verde de las islas". De este modo, tanto las administraciones públicas como las empresas y los propios ciudadanos podrán ser parte de este camino hacia la descarbonización, un proceso que, a juicio del consejero, posicionará a la región como un territorio competitivo capaz de generar oportunidades y puestos de trabajo de alta calidad.

Hernández Zapata ha destacado especialmente el notable incremento de la dotación económica, puesto que el importe de la presente subvención ha crecido en más de nueve millones de euros en comparación con el ejercicio anterior. Con este aumento presupuestario, el Gobierno autonómico subraya su compromiso para conseguir que toda la sociedad colabore activamente en la adaptación y mitigación de los efectos derivados del cambio climático.

Entre las principales actuaciones que se beneficiarán de este programa, la normativa contempla la mejora de la eficiencia energética en edificios. Esto abarca desde intervenciones en la envolvente térmica de los inmuebles, como aislamientos y ventanas, hasta la renovación de las instalaciones térmicas y los sistemas de iluminación. Del mismo modo, se incentivará la eficiencia en el sector industrial mediante la actualización tecnológica de equipos y procesos productivos, así como el desarrollo de proyectos integrados que combinen diversas soluciones en una misma solicitud.

Asimismo, las ayudas amparan directamente la implantación de tecnologías de generación verde tanto para la producción de electricidad como para usos térmicos, destacando entre las opciones más demandadas las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.

Para facilitar todo el proceso, las autoridades han puesto a disposición de los usuarios las Oficinas de Energía de Canarias, entidades que juegan un papel fundamental a la hora de resolver dudas y agilizar los trámites burocráticos. En cuanto al reparto de los fondos, el sector empresarial será el principal destinatario con una partida de 6.220.923 euros. Por su parte, los particulares recibirán 5.075.461 euros, mientras que los ayuntamientos y los cabildos insulares contarán con 2.985.461 y 2.679.539 euros, respectivamente. Las comunidades energéticas y las entidades del tercer sector también dispondrán de asignaciones específicas.

Finalmente, el porcentaje de los costes que será cubierto variará en función del tipo de beneficiario. Las comunidades de propietarios podrán obtener hasta un 60 por ciento de financiación, los particulares y el tercer sector un 50 por ciento, y las compañías privadas entre un 30 y un 45 por ciento. En el caso de las administraciones públicas, la cobertura de los proyectos podrá alcanzar la totalidad del coste subvencionable.