El Gobierno de Canarias reparte 18,4 millones de fondos Feder para subvencionar la transición verde

El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Transición Ecológica y Energía, ha vuelto a apostar por la planificación centralizada de la economía al convocar una partida de 18.461.384 euros procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027. Lejos de permitir que el mercado asigne eficientemente los recursos hacia las tecnologías más viables, el Ejecutivo autonómico utilizará el dinero de los contribuyentes europeos para teledirigir las decisiones de inversión en el archipiélago.

Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 22 de mayo, abren un periodo de solicitud hasta el 22 de junio. El objetivo declarado por el consejero Mariano Hernández Zapata es "avanzar en la transición verde" y posicionar a Canarias como una región competitiva. Sin embargo, la medida obvia un principio económico fundamental: la competitividad real nace de la rentabilidad y la innovación libre, no de la dependencia de ayudas estatales.

La distorsión de los incentivos empresariales y familiares

El reparto de estos más de 18,4 millones de euros ilustra cómo el Estado interviene en el cálculo económico del sector privado. Al subsidiar artificialmente proyectos de eficiencia energética y energías renovables, se altera el sistema de precios y se incentiva a las empresas a realizar inversiones que, sin la muleta del dinero público, probablemente no serían rentables ni prioritarias.

El desglose de los fondos para regar de dinero público la economía queda de la siguiente manera:

Sector empresarial: 6.220.923 euros.

Particulares y familias: 5.075.461 euros.

Ayuntamientos y Cabildos insulares: 5.665.000 euros en total.

Comunidades energéticas y tercer sector: 1.500.000 euros.

La intensidad de las ayudas revela otra de las grandes fallas del intervencionismo: el riesgo moral. Mientras que a las empresas se les cubre entre un 30% y un 45% de la inversión, y a las comunidades de propietarios hasta un 60%, las administraciones públicas podrán sufragar el 100% de sus proyectos. Es decir, el sector público podrá ejecutar obras de modernización a coste cero, sin asumir ningún riesgo financiero ni sufrir el coste de oportunidad, ya que la factura recae íntegramente sobre el contribuyente.

Más burocracia para gestionar el gasto

Para canalizar este volumen de gasto público, el Ejecutivo de la comunidad autónoma se apoya en las Oficinas de Energía de Canarias, una capa burocrática adicional dedicada a asesorar e informar sobre cómo acceder a estas subvenciones. El fomento de este tipo de ayudas suele derivar en un capitalismo de amiguetes (crony capitalism), donde las empresas que más prosperan no son necesariamente las que mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, sino aquellas que mejor dominan el laberinto administrativo para captar fondos europeos.

El incremento de 9 millones de euros respecto a la convocatoria del año anterior confirma la deriva intervencionista en materia energética. En lugar de apostar por una reducción de la asfixiante fiscalidad autonómica y una desregulación que permita a familias y empresas capitalizarse y ahorrar por sí mismas para mejorar su eficiencia energética, el Gobierno de Canarias prefiere seguir actuando como intermediario coactivo: recaudando impuestos por un lado para devolverlos, condicionados y mermados por la burocracia, por el otro.