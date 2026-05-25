¿Funcionan los Bonos Consumo en Canarias? La letra pequeña de la ayuda de 5 millones

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha anunciado el "éxito" de los denominados Bonos Consumo Archipiélago. Según los últimos datos facilitados, los establecimientos isleños ya han canjeado más de 4,1 millones de euros, lo que supone la ejecución de cerca del 85% de los 97.918 cupones emitidos desde el inicio de la campaña el pasado 28 de abril.

Lejos de representar un hito de genuina prosperidad ciudadana, esta maniobra constituye un ejercicio de estímulo artificial de la demanda. En total, la campaña movilizará 4.895.900 euros, un montante que el Ejecutivo autonómico califica de "inyección económica" pero que no es más que la devolución condicionada de un dinero previamente detraído a los ciudadanos vía impuestos.

La ilusión óptica de la demanda dirigida

El diseño de estos bonos, gestionados en colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio del archipiélago, ilustra a la perfección los vicios de la planificación centralizada. Al subvencionar directamente el consumo en sectores específicos, este año con la inclusión de los mercados tradicionales, el Estado altera las preferencias temporales, quitando de los ahorros de los contribuyentes para destinarlo al gasto. Esto es más preocupante cuando sabemos que el 50% de los canarios no cuentan con un colchón de ahorros.

Se induce a los ciudadanos a realizar compras que, en absence de la subvención, probablemente habrían postergado, destinando esos fondos al ahorro o empleándolos en otros sectores productivos que no gozan del favor institucional. Se genera así una "ilusión de riqueza" a corto plazo en los comercios adheridos, que perciben un aumento de la facturación que no deriva de una mejora en su competitividad, sino de la muleta estatal.

Lo que no se ve: el coste de oportunidad

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha justificado el mantenimiento de la plataforma web hasta finales de junio para "exprimir al máximo el cien por cien del presupuesto", defendiendo la medida como una ayuda vital para autónomos y pequeñas empresas.

Esos casi 5 millones de euros que ahora se presentan como un rescate al tejido comercial son recursos que el sector privado ya no tiene a su disposición para invertir, capitalizarse o crear empleo productivo real.

"El fortalecimiento vital para asegurar el crecimiento y la prosperidad en todo el territorio insular no pasa por subsidiar el consumo, sino por liberar a la oferta".

Si el Ejecutivo autonómico tuviese un compromiso genuino con el desarrollo local de los miles de pequeños negocios canarios, la receta no pasaría por convertirlos en dependientes de programas de cupones esporádicos. La verdadera dinamización económica exigiría una reducción drástica y estructural de la presión fiscal autonómica y la eliminación de las asfixiantes trabas burocráticas que penalizan el emprendimiento en las Islas.

Celebrar el canje de bonos consumo como un triunfo económico es confundir el gasto público con la creación de riqueza, consolidando un modelo donde el Estado recauda primero para después ser el salvador artificial del tejido empresarial.