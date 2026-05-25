La huelga médica en Canarias provoca un impacto de 'cientos de millones' y miles de citas reprogramadas

La huelga semanal indefinida del personal médico en Canarias está generando un impacto sanitario y económico de gran magnitud en el archipiélago, según ha informado el Servicio Canario de la Salud (SCS). El organismo público estima que las consecuencias alcanzan "cientos de millones de euros" y afectan a miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que han tenido que ser reubicadas.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha ofreciendo estos datos antes de inaugurar el II Congreso de la Escuela de Pacientes de Canarias, subrayando que el impacto real es difícil de cuantificar por completo debido a la reorganización constante de la actividad asistencial.

Un conflicto con origen estatal

La huelga ha sido convocada, entre otros colectivos, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en demanda de un estatuto marco propio para la profesión médica. Entre sus principales reivindicaciones figuran la voluntariedad de las guardias, una jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional acorde a sus responsabilidades.

Goya ha señalado que el conflicto tiene su origen en la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, al ser este el organismo competente para negociar con el personal médico. En este sentido, ha criticado que las comunidades autónomas, responsables de la prestación y financiación del servicio, tienen una capacidad limitada de actuación en la negociación.

Impacto directo en la atención sanitaria

Según el SCS, la huelga está provocando la reubicación de miles de citas y la reorganización de intervenciones quirúrgicas que, en muchos casos, no pueden demorarse más de unas semanas. Esto obliga a los centros sanitarios a establecer programas especiales y jornadas extraordinarias para reducir el impacto en los pacientes.

El director del SCS ha advertido de que el sistema de listas de espera, en el que Canarias había registrado mejoras en los últimos años, se está viendo nuevamente tensionado. Las áreas más afectadas son las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas.

Un ejemplo del volumen de actividad lo representa el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que puede gestionar entre 3.000 y 5.000 citas diarias en consultas externas, lo que da una idea del alcance de la reorganización provocada por la huelga.

Seguimiento variable y efectos acumulativos

El SCS estima que el seguimiento medio de la huelga se sitúa en torno al 10%, aunque con variaciones significativas según hospitales, islas y jornadas, alcanzando en algunos casos el 18% y en otros siendo prácticamente nulo.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias advierten de que incluso estos porcentajes tienen un fuerte impacto debido al elevado volumen de actividad del sistema sanitario canario, con decenas de miles de profesionales en activo.

Goya ha insistido en que muchas de las consecuencias no son fácilmente cuantificables, ya que afectan directamente a la vida de los pacientes: desde la pérdida de citas largamente esperadas hasta la necesidad de reorganizar tratamientos y cirugías.

Un sistema bajo presión

El SCS reconoce que, aunque está trabajando en la reubicación rápida de pacientes, la presión asistencial aumenta a medida que se prolonga la huelga. La administración sanitaria asegura que intenta dar prioridad a los casos afectados mediante nuevas citas y programas especiales de atención.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto sin una solución inmediata a la vista, lo que mantiene en tensión a uno de los sistemas sanitarios autonómicos con mayor volumen de actividad del país.