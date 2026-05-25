La Laguna lanza una nueva oferta de cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad y la formación profesional

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, ha puesto en marcha una nueva programación de cursos gratuitos dirigidos a mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de desempleo.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para reforzar la formación orientada al empleo y responde a sectores con alta demanda laboral en el mercado actual.

Formación adaptada a la demanda laboral

La programación prevista para el mes de junio incluye acciones formativas en áreas clave como atención sociosanitaria, restauración, prevención de riesgos laborales, competencias digitales, idiomas, atención al cliente y habilidades sociales.

Entre los cursos ofertados destacan propuestas como Monitor/a de Centros de Menores, Ofimática Básica, Trato al pasajero/a en inglés, Servicio y atención al cliente en el restaurante, Auxiliar de productos frescos o formación en PRL para el manejo de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras, incluyendo minicargadora y miniexcavadora.

Según el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, el objetivo es "seguir reforzando una programación formativa útil, práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, ofreciendo herramientas que permitan mejorar las oportunidades de acceso al empleo".

Sectores estratégicos para el municipio

La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, subrayó la importancia de impulsar formación vinculada a sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y la atención al visitante. Según señaló, estos ámbitos "requieren cada vez más perfiles cualificados y preparados", por lo que la formación contribuye tanto a mejorar la empleabilidad como la calidad del servicio en el municipio.

Formación social y competencias profesionales

La oferta también incluye cursos centrados en el ámbito social y educativo, como Comedores escolares y educación para la salud o Habilidades sociales y primeros auxilios psicológicos en la intervención, orientados a reforzar competencias en la atención a personas y el ámbito de la intervención social.

Además, se incorpora formación específica en prevención de riesgos laborales aplicada al uso de maquinaria pesada, una acción práctica que permitirá adquirir conocimientos operativos y de seguridad en este tipo de entornos laborales.

Modalidades y plazos de inscripción

Las acciones formativas se desarrollarán en modalidad presencial y online, con distintas duraciones adaptadas a cada especialidad. El periodo de inscripción estará abierto del 25 al 31 de mayo.

Con esta programación, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su apuesta por la formación como herramienta clave para mejorar la empleabilidad y responder a las necesidades del tejido productivo local.