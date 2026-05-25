Más de 600 vecinos participan en la Semana de la Administración Abierta en Las Palmas de Gran Canaria

Más de 600 personas participaron durante la última semana en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa internacional que busca acercar las instituciones públicas a la ciudadanía y reforzar valores como la transparencia, la participación y la accesibilidad.

El balance realizado por el Consistorio tras la celebración del programa, desarrollado entre el 18 y el 24 de mayo, deja un dato significativo: todas las actividades previstas completaron su aforo, confirmando el creciente interés de vecinos y colectivos por conocer de cerca el funcionamiento de la administración municipal.

La programación, coordinada por la Dirección General de Gobernanza, dependiente de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, arrancó con visitas guiadas a distintas oficinas municipales en las que participaron asociaciones vecinales de la capital grancanaria.

Durante estas jornadas, celebradas el lunes y el miércoles, los asistentes pudieron recorrer diferentes dependencias municipales y conocer de primera mano cómo funcionan servicios como la Oficina de Atención a la Ciudadanía o la Oficina de Atención al Contribuyente. En estos encuentros participaron el concejal del área, Francisco Hernández Spínola; el edil de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán; y personal técnico de distintas concejalías, quienes explicaron el trabajo diario que se desarrolla dentro de la estructura municipal y la coordinación existente entre departamentos.

Uno de los actos que despertó mayor interés fue la visita guiada a las Casas Consistoriales bajo el título 'Casas Consistoriales: Corazón Político de la Ciudad', en la que participaron cerca de un centenar de personas. La actividad estuvo dirigida por el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, y permitió a los asistentes profundizar en el valor histórico, institucional y patrimonial de uno de los edificios más emblemáticos de la capital.

La iniciativa también reservó espacio para la formación digital. A través de talleres celebrados en el Local Social La Plaza y en el Centro Comunitario del Cortijo de San Gregorio, en Piletas, el área de Participación Ciudadana ofreció sesiones prácticas sobre el uso del certificado digital móvil para facilitar el acceso de la población a los servicios electrónicos de las administraciones públicas.

Por su parte, la Concejalía de Educación impulsó varias sesiones del taller 'Acercando la gestión tributaria a la ciudadanía' en las Universidades Populares Juan Rodríguez Doreste de La Paterna y Guanarteme. El objetivo: ayudar a la población a comprender mejor los procedimientos y herramientas relacionados con la administración tributaria municipal.

Dentro de la programación destacó también el encuentro mantenido por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, con alumnado de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste de Tamaraceite. Durante la sesión, la regidora explicó el funcionamiento interno del Ayuntamiento, la organización de la administración local y algunos de los principales proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno municipal en el actual mandato.

La Semana de la Administración Abierta concluyó con una clase magistral de pilates abierta al público en el Centro Cívico Lomo Apolinario, una actividad que puso el broche final a una programación que combinó divulgación institucional, participación ciudadana y actividades formativas.

La iniciativa está promovida a nivel internacional por la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública, con el propósito de impulsar administraciones más cercanas, transparentes y accesibles para la ciudadanía.