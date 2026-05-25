Más resoluciones y menos espera: así avanza la transformación del sistema de discapacidad en Canarias

El sistema de atención a la discapacidad en Canarias comienza a mostrar señales de cambio. Después de años marcados por retrasos interminables y miles de familias esperando una respuesta administrativa, el Gobierno autonómico asegura que la situación empieza a mejorar con más resoluciones, menos tiempos de espera y una atención más cercana a la ciudadanía.

Así lo defendió este viernes la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento regional.

"La ciudadanía no podía seguir esperando años para obtener una valoración", afirmó Delgado, recordando que al inicio de la legislatura había expedientes que acumulaban hasta cinco años de retraso. "Hemos pasado de hablar únicamente de problemas a poder hablar también de resultados", añadió.

Según explicó la consejera, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una reforma profunda del sistema con el objetivo de hacerlo más ágil, más accesible y más humano. Entre las principales medidas destaca la separación de las áreas de dependencia y discapacidad, permitiendo que esta última tenga ahora una dirección general propia y especializada.

También se han introducido cambios normativos para acelerar los trámites, facilitar determinadas valoraciones de forma documental o telemática y dar prioridad a todos los menores de 18 años.

Más resoluciones en menos tiempo

Los datos presentados en la comisión reflejan un importante aumento de la actividad administrativa. Entre enero y mediados de mayo de 2026 se han emitido 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho reconocido, frente a las 2.729 registradas en el segundo semestre de 2023.

La mejora se ha producido en todas las islas. Tenerife y Gran Canaria concentran el mayor volumen de expedientes, aunque el incremento también ha sido especialmente significativo en las islas no capitalinas, donde el Gobierno asegura que ya se está cerca del plazo legal de seis meses para realizar las valoraciones.

Para muchas familias, estos avances suponen algo más que cifras. Significan poder acceder antes a ayudas, prestaciones, apoyos educativos o recursos de inserción laboral que durante años quedaron bloqueados por la lentitud administrativa.

Llevar la administración más cerca de las personas

Uno de los proyectos que el Gobierno considera clave en esta nueva etapa es ITINERA, una iniciativa financiada con fondos europeos que ha permitido crear equipos descentralizados de valoración en distintos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

Actualmente existen puntos de atención en Garachico, Santa Úrsula, San Miguel de Abona, Gáldar y Agüimes. El objetivo es claro: evitar que las personas tengan que desplazarse largas distancias para realizar trámites o acudir a valoraciones.

"Se trata de llevar la administración a la ciudadanía y no al contrario", destacó Delgado.

Más allá del trámite administrativo

Durante su intervención, la consejera insistió en que las políticas de discapacidad no deben limitarse únicamente a resolver expedientes. En ese sentido, el Gobierno autonómico trabaja en nuevas líneas de colaboración con Fundación ONCE, a través de Inserta, y con el Centro Especial de Empleo Desarrollo Social Canarias para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Además, el Ejecutivo mantiene proyectos conjuntos con Cermi Canarias y el Instituto Canario de Igualdad para mejorar la accesibilidad, fomentar la participación social y reforzar la atención a mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Otro de los avances destacados ha sido el acuerdo con el Servicio Canario de la Salud, dotado con 2,5 millones de euros, que ha permitido formar a 250 profesionales y mejorar la coordinación entre servicios gracias al acceso a la historia clínica electrónica.

Con estas medidas, el Gobierno canario busca dejar atrás una etapa marcada por la saturación administrativa y avanzar hacia un sistema que responda con mayor rapidez y cercanía a las necesidades reales de las personas con discapacidad y sus familias.