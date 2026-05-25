Tarife estalla contra el trato de favor a Las Palmas en la agenda del Papa y exige igualdad para Santa Cruz

Un hito histórico para Canarias no puede empañarse por desequilibrios institucionales. Ante la esperada visita del Papa León XIV al archipiélago, el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP), ha alzado la voz de forma contundente para exigir un criterio de absoluta equidad y el "mismo trato" entre las dos capitales canarias, rechazando cualquier agravio comparativo.

La polémica saltó tras conocerse, de forma interna, que mientras en Las Palmas de Gran Canaria se contempla una recepción oficial con la "corporación completa", en la capital tinerfeña el formato planteado de inicio dejaba fuera este protocolo. Tarife, en declaraciones a Radio Club Tenerife, fue tajante en la defensa de los derechos de su ciudad: «No tiene ningún sentido que León XIV vaya a las dos capitales y en una haga unas cosas y en otra, otras. En Tenerife tenemos el mismo derecho a que ocurran las mismas cosas».

El edil ha querido enfocar esta reclamación desde el respeto institucional y el valor histórico que tiene el evento para los ciudadanos.

Un momento de unidad, ya que el paso del Pontífice es considerado "una bendición" para Santa Cruz de Tenerife, un día de celebración que debe compartirse con la máxima dignidad. Así como, los preparativos en marcha que desde el consistorio ya se coordina "un pequeño detalle" institucional para el Santo Padre, buscando que el paso por la isla deje una huella imborrable. Por otro lado, justicia para los vecinos, ya que el objetivo es asegurar que los tinerfeños y chicharreros puedan disfrutar de este hito histórico en igualdad de condiciones, sin distinciones de primera y de segunda entre islas.

Para Tarife, la gestión municipal implica defender los intereses de los vecinos en todos los escenarios. No se busca la confrontación estéril, sino garantizar que la capital tinerfeña reciba el estatus, el respeto y el equilibrio que le corresponden en una cita que quedará en la retina de todos los canarios.