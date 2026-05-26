Cáritas advierte de la cronificación de la pobreza en Tenerife por la falta de vivienda

La presentación de la Memoria Institucional 2025 de Cáritas Diocesana de Tenerife ha arrojado luz sobre una preocupante realidad en la provincia occidental canaria: la de la persistente cronificación de la pobreza. A pesar de que los indicadores económicos sugieren una leve mejora en las condiciones de vida de la población general, la institución ha denunciado que las respuestas ofrecidas por las diferentes administraciones públicas continúan siendo a todas luces insuficientes para paliar esta dramática situación.

Durante el pasado ejercicio, la entidad benéfica ha prestado asistencia a un total de 3.625 hogares, lo que se traduce en 12.466 personas atendidas a través de los distintos programas y proyectos distribuidos por los 17 arciprestazgos de la Diócesis Nivariense. Aunque esta cifra representa un descenso del 16,5% respecto al año anterior, la organización advierte de que la exclusión se ha consolidado como un fenómeno continuado y estructural en la sociedad y la economía de las islas.



Un solo empleo ya no es suficiente

El acto de presentación ha contado con la presencia del obispo nivariense, Eloy Alberto Santiago; el director de la entidad, Juan Rognoni; y la nueva subdirectora, Olga Hernández. Rognoni ha subrayado que la precariedad se ha normalizado en el tejido social, al tiempo que ha advertido de que un empleo ya no protege frente a la escasez. La debilidad salarial y el incesante aumento del coste de la vida dejan a multitud de ciudadanos al borde de la marginalidad, lo que demuestra que el crecimiento no siempre se traduce en cohesión social.

Uno de los factores más determinantes de esta crisis es la falta de acceso a la vivienda. En el área de Vivienda e Inclusión Social, Cáritas ha acompañado a 3.522 individuos, un 5% más que en el año previo. Especialmente alarmante es el drástico aumento de las personas sin hogar, que han crecido un 70% en el último lustro, alcanzando los 1.376 individuos atendidos por las unidades móviles en Tenerife y La Palma.

En el ámbito laboral, el Programa de Empleo de la institución ha logrado involucrar a 1.173 participantes mediante iniciativas como Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes y el proyecto Mila. Gracias a estos itinerarios de formación y acompañamiento, un 25,3% de los beneficiarios consiguió acceder al mercado de trabajo, una tabla de salvación frente a la ineficacia de las políticas públicas de empleo.

El perfil de los afectados revela que la crisis golpea con especial dureza a las mujeres, que representan el 65% de las atenciones, y a las personas de entre 45 y 60 años, que suponen casi el 60% del total. La institución ha reclamado el fin de la sistemática vulneración de derechos que sufren estos colectivos, agravada a medida que se acercan al final de su vida laboral.

Finalmente, en el apartado económico, la memoria destaca el papel fundamental de la sociedad civil. De los más de nueve millones de euros gestionados en 2025, un 30,87% ha provenido de aportaciones privadas y colectas parroquiales, unos recursos que han permitido destinar la inmensa mayoría del presupuesto, un 92,58%, de forma directa a la Acción Social y a la ayuda a los más necesitados.