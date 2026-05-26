Clavijo exige a la UE mantener la exención de la tasa de CO2 para los vuelos a Canarias

El Gobierno canario ha solicitado formalmente a las instituciones comunitarias que se mantenga la exención del pago de derechos de emisión de CO2 para las conexiones aéreas y marítimas del archipiélago. El objetivo del Ejecutivo regional es que esta dispensa, fundamental para la supervivencia económica de las islas, se prolongue sine die o, en el peor de los escenarios, hasta el año 2040. Actualmente, la normativa comunitaria fija el fin de esta moratoria para 2030, una fecha que genera honda preocupación en el sector turístico y entre los residentes por la consiguiente pérdida de competitividad.



Medidas acordes a Canarias

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha argumentado la imperiosa necesidad de blindar la conectividad del archipiélago. Aunque el dirigente regional asumió el compromiso de avanzar hacia un modelo más respetuoso con el entorno, advirtió de que la condición de Canarias como región ultraperiférica exige de facto un trato diferenciado. Según explicó en la Cámara, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ofrece un paraguas jurídico en su artículo 349 que resulta indispensable para modular las políticas sostenibles a la realidad geográfica insular.

La ofensiva política del Ejecutivo autonómico ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en Bruselas. Clavijo ha revelado que en fechas recientes mantuvo encuentros de alto nivel con el equipo de los comisarios europeos de Clima, así como de Transporte y Turismo. Tras estas reuniones, el presidente ha asegurado haber percibido un apoyo inicial para extender la exención impositiva. Este aval comunitario resulta de vital importancia para evitar que la imposición de nuevas cargas acabe asfixiando el libre mercado y la movilidad de una región fuertemente dependiente del comercio exterior.



Este pronunciamiento del Gobierno regional se produjo como respuesta a las inquietudes trasladadas en la sesión parlamentaria por el diputado Raúl Acosta. El político interrogó al líder autonómico sobre la estrategia que prevé desplegar la Administración para lograr que Europa flexibilice el régimen de comercio de derechos de emisión, con especial énfasis en el impacto directo sobre el transporte marítimo. Actualmente, la Comisión Europea mantiene en revisión esta normativa, y la ausencia de un marco excepcional se traduciría irremediablemente en un encarecimiento generalizado de los bienes de consumo.

En este sentido, desde la sede legislativa se ha alertado del grave riesgo que supondría aplicar estas exigencias medioambientales en el actual contexto de crisis inflacionaria. El incremento del precio de la energía y los fletes, espoleado por conflictos internacionales como la guerra de Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio, ya ha mermado severamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Eliminar las dispensas tributarias a los hidrocarburos representaría un golpe inasumible para territorios geográficamente aislados como El Hierro, cuyos habitantes afrontarían con dureza la subida indiscriminada del coste de la vida.