El Gobierno canario insta a Sánchez a dar un paso al lado por su incapacidad legislativa

La parálisis política que se vive en Madrid no puede seguir lastrando el futuro y el desarrollo económico del archipiélago canario. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lanzado un mensaje contundente ante la evidente deriva de la legislatura estatal, señalando directamente que el presidente Pedro Sánchez debería plantearse en serio dar un paso a un lado o, en su defecto, someterse de inmediato a una cuestión de confianza en el Congreso si constata que es incapaz de articular las mayorías necesarias para gestionar los asuntos vitales que preocupan a los ciudadanos.

Bloqueo al desarrollo canario

Desde el Ejecutivo autonómico se contempla con honda preocupación cómo la alarmante debilidad parlamentaria del bloque de investidura en la capital amenaza con paralizar de forma indefinida iniciativas que son totalmente esenciales para las islas. El ejemplo más flagrante de esta situación es el esperado Decreto Canarias, una herramienta normativa clave para el progreso regional cuyo avance se encuentra completamente en el aire debido a la galopante inestabilidad política que debilita la capacidad legislativa del Estado.

Firmeza ante la parálisis central

Durante su comparecencia oficial posterior al Consejo de Gobierno, Cabello apeló al pragmatismo y a la responsabilidad política elemental al asegurar que si un Ejecutivo central se muestra incapaz de sacar adelante sus proyectos, lo coherente es que se lo tenga que hacer mirar por el bien general del país. Asimismo, el viceconsejero garantizó que, frente a este bloqueo institucional en Madrid, el Gobierno de Canarias va a seguir peleando firmemente hasta el último minuto para que las necesidades del archipiélago sigan estando en la agenda legislativa y no queden sepultadas por la polarización nacional.