El 'milagro' de Mercadona en Canaria, 810 millones en compras y 300 nuevos empleos

Mientras el discurso oficial del pacto de gobierno en Canarias sigue empeñado en asfixiar al tejido productivo a base de regulaciones, trabas burocráticas y el mantenimiento de una presión fiscal que castiga el bolsillo de los ciudadanos, la realidad del libre mercado vuelve a retratar a la izquierda. Mercadona, la compañía presidida por Juan Roig, ha presentado su balance anual de 2025 en las islas, y las cifras son un auténtico bofetón de realidad para los amantes de la intervención estatal: más de 810 millones de euros en compras a proveedores locales y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo de calidad.

Frentes a la demagogia de los subsidios y el empleo público inflado artificialmente a costa del contribuyente, la cadena de supermercados demuestra con hechos cómo se vertebra un territorio. Al cierre del pasado ejercicio, Mercadona ya superaba los 5.100 empleados en el archipiélago, consolidando un modelo de empleo estable que ya quisieran para sí los planificadores monclovitas.

Inversión privada y eficiencia frente al despilfarro público

La multinacional española no solo compra y contrata; también invierte allí donde el Gobierno solo sabe recaudar. Durante 2025, la inversión de la compañía en Canarias ascendió a 20,7 millones de euros.

De esta cantidad:

17,5 millones de euros se destinaron a la modernización de su red de tiendas y la implantación de nuevas secciones eficientes.

3,2 millones de euros fueron directos a la mejora de sus bloques logísticos estratégicos en Ingenio (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), además de su centro en Fuerteventura.

En un ejercicio de pura eficiencia empresarial, concepto que los burócratas de la Administración Pública son incapaces de comprender, Mercadona inauguró un nuevo supermercado en Las Palmas de Gran Canaria y procedió al cierre de otros dos que no cumplían con los exigentes estándares de la marca. Optimización de recursos en estado puro. Al cierre del año, de los 82 supermercados de la firma en las islas, 71 ya funcionaban bajo el modelo ecoeficiente.

El motor del sector primario canario

El impacto en el sector agroalimentario desmonta, además, el viejo mantra anticapitalista de que las grandes superficies arruinan al productor local. Mercadona colabora ya con más de 700 proveedores canarios. Las cifras de compra de producto de la tierra durante el año pasado hablan por sí solas:

Producto Volumen de compras (2025) Plátano 70 millones de kilos Tomate 7 millones de kilos Papa 5 millones de kilos Sandía 2,3 millones de kilos Aguacate Más de 2 millones de kilos Papaya 1,8 millones de kilos Pimiento 1,2 millones de kilos

Esta "apuesta decidida" por el producto nacional no es un lema vacío de marketing. A nivel nacional, el 85% del surtido de Mercadona es de origen español, con compras por valor de 30.200 millones de euros en todo el país (un 4% más que el año anterior).

Salarios al alza y productividad: El modelo que la izquierda odia

El éxito de Mercadona escuece especialmente en los Ministerios de Trabajo y de Economía porque desmonta sus tesis laborales. La compañía ha vuelto a demostrar que para subir salarios y mejorar condiciones no hace falta el ordeno y mando del Boletín Oficial del Estado (BOE), sino productividad y beneficios.

La empresa ha blindado el poder adquisitivo de sus más de 5.100 trabajadores en Canarias ligando los sueldos al IPC, ha mejorado la jornada laboral —con una semana más de vacaciones— y ha repartido suculentas primas por objetivos. El pasado mes de marzo, los empleados con más de cuatro años de antigüedad recibieron tres mensualidades extra, y aquellos con menos de cuatro años, dos.

La lección de Juan Roig a la clase política vuelve a ser cristalina: la riqueza primero hay que crearla antes de poder repartirla. Y en Canarias, en pleno 2026, la única estructura capaz de sostener el bienestar de miles de familias sigue siendo la empresa privada libre del Estado.