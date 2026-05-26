El Parlamento canario aprueba por unanimidad modificar el himno para incluir a La Graciosa

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este martes, con el respaldo de todos los grupos políticos, a la modificación de la ley del himno regional. El objetivo de esta medida es añadir una mención explícita a La Graciosa, dando cumplimiento al Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, que la reconoció oficialmente como la octava isla del archipiélago. De esta forma, la letra de la composición musical experimentará una ligera variación para reflejar esta nueva realidad administrativa y sentimental. El texto definitivo establecerá: "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas, late el pulso de mi alma". Las autoridades autonómicas pretenden que esta actualización se estrene durante los actos oficiales del Día de Canarias, que se celebrará el próximo fin de semana.

Durante el debate parlamentario, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, ha destacado que esta reforma representa mucho más que un simple añadido musical. A su juicio, supone asentar un pilar fundamental en la construcción de la identidad del pueblo canario. Ha matizado, además, que este ajuste simbólico no altera la melodía ni modifica la protección de otros emblemas como la bandera o el escudo.

Por su parte, Melodie Mendoza, representante de ASG, ha calificado la iniciativa de profundamente significativa. Según ha defendido, la actualización supone un "acto de justicia" que refuerza el sentido de pertenencia y garantiza que "nadie se sienta invisible" dentro de la comunidad autónoma.

Desde la bancada de Vox, Nicasio Galván ha reconocido la importancia de los gestos en la esfera política, aunque ha puntualizado que los habitantes de La Graciosa no necesitan que se les recuerde su identidad. Asimismo, ha lanzado una advertencia contra el posible despilfarro económico que supondría renovar material institucional impreso, señalando que los residentes prefieren inversiones reales en infraestructuras y servicios básicos.

En representación de Nueva Canarias, Yoné Caraballo ha enfatizado que la isla menor es "refugio, memoria y emoción". Ha aprovechado su intervención para reclamar mayor grado de autonomía administrativa para el territorio, sugiriendo la creación de una concejalía delegada en el Ayuntamiento de Teguise, municipio del que depende.

La diputada del PP Rebeca Paniagua ha querido rendir homenaje al autor de la letra original, Benito Cabrera. Según ha revelado, el creador siempre tuvo en mente que su obra tendría que ser adaptada en el futuro para corregir una ausencia histórica y acoger a todos los territorios insulares sin excepción.

Finalmente, los portavoces de Coalición Canaria y el PSOE, David Toledo y Marcos Bergaz, han coincidido en señalar que esta votación no es un asunto menor. Ambos han subrayado que el cambio legal supone conquistar un derecho y confirmar que en el archipiélago no existen ciudadanos de primera o de segunda, superando las dificultades que impone la insularidad.