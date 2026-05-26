La cuarta edición de Granca Live Fest 360 pone el foco en el talento y el empleo

Las Palmas de Gran Canaria volvió a convertirse este martes en punto de encuentro para el debate sobre inclusión y empleo con la celebración de una nueva edición de las jornadas LF360 Why Not!!! – Un puerto de oportunidades, enmarcadas en el Granca Live Fest 360.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Canarias, celebró su cuarta edición reuniendo en la capital grancanaria a empresas, instituciones y entidades sociales para reflexionar sobre diversidad, talento y nuevas oportunidades laborales a través de ponencias, testimonios y actividades participativas.

La apertura institucional contó con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; y el promotor del evento, Leo Mansito.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes actividades centradas en la inclusión laboral y el valor del talento diverso. Entre los momentos más destacados figuró la conferencia Talento sin etiquetas, impartida por Inés Rodríguez, así como la participación de la Fundación Adecco y la dinámica La entrevista invertida, promovida por la Cesal.

En su intervención, Darias subrayó la importancia de construir un modelo de futuro basado en la inclusión. "Ningún proyecto de futuro será verdaderamente sostenible si no es inclusivo", afirmó la alcaldesa, quien también defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas para ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo personal.

La regidora destacó además la evolución del Granca Live Fest 360, asegurando que el encuentro continúa consolidándose "no solo como un punto de encuentro cultural, sino también como una plataforma de reflexión colectiva sobre los desafíos de nuestro tiempo".

Con esta cuarta edición, LF360 reafirma su apuesta por convertir la cultura y los grandes eventos en espacios de transformación social, poniendo el foco en la igualdad de oportunidades y en la construcción de entornos laborales más diversos e inclusivos.