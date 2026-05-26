La Guardia Civil desarticula una banda juvenil que cometía robos y alunizajes en Tenerife

La Guardia Civil ha desarticulado recientemente a un peligroso grupo criminal especializado en cometer delitos contra el patrimonio mediante el método del alunizaje y atracos a mano armada. La banda centraba su actividad delictiva en comercios, joyerías y viviendas de la isla de Tenerife, poniendo el foco especialmente en las zonas turísticas del sur del archipiélago canario.

Según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado, los presuntos delincuentes operaban principalmente de madrugada. Para llevar a cabo sus golpes, utilizaban vehículos previamente sustraídos a empresas de alquiler de la zona. Las investigaciones apuntan a que llegaron a robar más de una veintena de coches, los cuales terminaban estampando violentamente contra los escaparates y puertas de los establecimientos afectados.

Para dificultar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y evitar su posterior identificación, los miembros de la red criminal tomaban diversas precauciones. Entre ellas, empleaban pasamontañas y máscaras durante los asaltos, realizaban cambios continuos de vestimenta y colocaban placas de matrícula falsas en los coches sustraídos. El grupo estaba conformado íntegramente por varones muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.

Tras proceder a su detención, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres cabecillas de la trama. A los acusados se les atribuyen, hasta el momento, al menos 35 hechos delictivos distribuidos en una docena de municipios tinerfeños, tales como Adeje, Arona, Candelaria o San Cristóbal de La Laguna.

Los asaltantes no dudaban en emplear un alto grado de violencia en sus intervenciones. Además de reventar farmacias, restaurantes y gasolineras mediante alunizajes, perpetraban robos en domicilios particulares y joyerías empuñando machetes, cuchillos de grandes dimensiones y bates de béisbol. Asimismo, ejecutaban hurtos al descuido en diferentes comercios locales mediante el engaño.

El impacto económico de sus acciones.

La Benemérita calcula que los daños materiales causados en los locales ascienden a más de 60.000 euros. A esta cifra hay que sumar el valor del botín sustraído, que alcanza los 38.600 euros en piezas de oro y alrededor de 30.000 euros en otros bienes comerciales.

La operación.

El dispositivo, bautizada bajo el nombre de Enjambre, ha culminado con tres registros domiciliarios simultáneos. Durante estas intervenciones, los agentes incautaron multitud de herramientas para el forzamiento de cerraduras, armas blancas, prendas de ocultación y buena parte de las joyas robadas. La causa está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.