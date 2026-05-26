La Universidad de La Laguna acogerá a 5.466 alumnos en la PAU en Santa Cruz de Tenerife

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, bajo la organización de la Universidad de La Laguna, tendrá lugar entre el martes 2 y el viernes 5 de junio. Para esta edición, el proceso de matriculación ya ha concluido, registrando un total de 5.466 inscripciones. De esta cifra global, 4.571 corresponden a aspirantes matriculados en la fase general, mientras que los 895 restantes lo han hecho de forma exclusiva en la fase específica, tal y como ha detallado la propia institución académica en un comunicado.

Atendiendo a las diferentes modalidades formativas, la opción que ha acaparado un mayor volumen de solicitudes en la fase general es la de Ciencias y Tecnología, que alcanza las 2.429 matrículas. A continuación se sitúa la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, con un total de 1.829 estudiantes. En lo que respecta a la modalidad de Artes, la vía orientada a las Artes Plásticas, Imagen y Diseño cuenta con 158 inscritos, mientras que la especialidad de Música y Artes Escénicas suma 77 candidatos. De forma adicional, 78 personas han formalizado su inscripción únicamente en la modalidad general.

Si se analiza la distribución territorial por islas, la inmensa mayoría de los jóvenes inscritos en la citada fase general se examinará en Tenerife, que concentra 4.115 registros. A considerable distancia se encuentran las islas de La Palma, con 340 inscripciones; La Gomera, con 77; y finalmente El Hierro, donde se presentarán 39 alumnos.

Como principal novedad organizativa para este año, en la isla tinerfeña los exámenes se van a distribuir en tres sedes distintas con el objetivo de facilitar los desplazamientos. El Campus de Guajara acogerá al alumnado procedente de los centros educativos ubicados entre los municipios de Arico y Tacoronte. Por su parte, en Adeje se habilitarán el pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana para los estudiantes del tramo comprendido entre Granadilla y Santiago del Teide. Finalmente, en Puerto de la Cruz se utilizarán las instalaciones del Polideportivo La Vera y el CEIP Juan Cruz Ruiz para aquellos que provengan de la zona entre El Sauzal y Buenavista del Norte.

En el resto de la provincia, la logística también contempla diferentes ubicaciones. Los exámenes correspondientes a La Palma dispondrán igualmente de dos sedes: una en Santa Cruz de La Palma, situada en el IES Alonso Pérez Díaz, y otra en Los Llanos de Aridane, en el IES José María Pulido. En cuanto a La Gomera, la evaluación se desarrollará íntegramente en el IES San Sebastián de La Gomera. Por último, en El Hierro, las pruebas tendrán como escenario el CEP Valverde.

El calendario oficial establecido por la organización fija el próximo 12 de junio a las 10:00 como la fecha en la que los estudiantes podrán acceder a sus calificaciones provisionales a través de internet. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de cinco días para tramitar las pertinentes reclamaciones. Una vez revisadas y resueltas estas solicitudes, las notas definitivas se publicarán el 19 de junio a las 12:00 horas.

Los interesados que deseen revisar de manera presencial alguno de sus ejercicios podrán solicitarlo entre las 10:00 del 22 de junio y las 12:00 del día 23. Las citas para efectuar dicho trámite, que se llevará a cabo durante los días 25 y 26, se harán públicas en la jornada del 24 de junio. Para aquellos que no superen la prueba o busquen mejorar su calificación, habrá una convocatoria extraordinaria en el mes de julio. Estos exámenes tendrán lugar el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio, abriéndose el periodo de matriculación el 23 de junio en horario de mañana, concretamente desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.