Llegan a Tenerife dos nuevas guaguas de dos pisos para reforzar las líneas de mayor demanda

El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha recibido en la madrugada de este domingo dos nuevos vehículos de doble altura pertenecientes a Titsa. Con este desembarco, la isla cuenta ya con tres de las trece unidades previstas en la primera fase de adquisición de este tipo de autobuses. Estas nuevas unidades se incorporarán de forma inminente a las rutas que registran una mayor afluencia de usuarios en la red insular.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado de forma muy positiva esta adquisición. "La incorporación de estos vehículos supone un nuevo paso dentro del proceso de modernización y ampliación de la capacidad del transporte público impulsado por el Cabildo de Tenerife", señaló la dirigente insular. Este esfuerzo inversor pretende dar respuesta al enorme crecimiento de viajeros que ha experimentado la corporación.

Fabricadas por la compañía especializada Ayats, estas unidades están diseñadas para trayectos de larga distancia. En concreto, permitirán aumentar el número de plazas disponibles en las conexiones que discurren por las autopistas TF-1 y TF-5. Las rutas más beneficiadas serán inicialmente la 110, la 112 y la 108, que conectan puntos estratégicos de la geografía tinerfeña y sufren habitualmente problemas de congestión.

Una de las principales ventajas técnicas de estos modelos es el notable incremento del aforo interior. Cada autobús dispone de 85 asientos distribuidos en sus dos plantas, frente a las 59 plazas que ofrecen los vehículos convencionales de una sola altura. Además, incorporan mejoras fundamentales vinculadas a la accesibilidad y la seguridad, ofreciendo espacios adaptados para personas con movilidad reducida, iluminación específica para pasajeros con dificultades visuales, cinturones de seguridad en todas las butacas y puertos de carga para dispositivos móviles.

Este plan de modernización coincide con unas cifras de uso sin precedentes. "La llegada de estas nuevas unidades se produce en un momento histórico para Titsa, que transportó durante 2025 a más de 87 millones de viajeros, cinco millones más que en 2024, lo que representa un incremento del 6,13%", afirmó Dávila. Cabe destacar que, desde la aprobación de la gratuidad en los abonos, el volumen de pasajeros del servicio ha crecido en más de 40 millones de usuarios.

Inyección económica.

Se ha pasado de los 17 millones de euros invertidos durante el mandato anterior a más de 153 millones de euros en el periodo actual. Esta contundente cifra representa un incremento superior al 800% en los fondos destinados a mejorar el servicio de transporte en la isla.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha aportado más detalles sobre este histórico volumen de operaciones. La dirigente explicó que "durante 2025, Titsa puso a disposición de la ciudadanía 160 millones de plazas (...) reforzando de forma exponencial la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda". Asimismo, indicó que se ha preparado la movilidad del futuro al incrementar las frecuencias diarias con 713 expediciones más que las registradas en el año 2022.

Más allá de la ampliación del servicio, la renovación de la flota está generando un impacto ambiental positivo en el archipiélago. Las emisiones contaminantes experimentaron una caída del 7,66% entre los años 2024 y 2025. Este descenso resulta aún más meritorio si se tiene en cuenta que los autobuses de la compañía recorrieron 2,3 millones de kilómetros comerciales adicionales en ese mismo periodo de tiempo.

Con estos últimos datos, el transporte público de la isla canaria alcanza una dimensión de gran magnitud. Las cifras operativas que registra actualmente Titsa sitúan a Tenerife en unos niveles comparables a las grandes urbes europeas. De hecho, la corporación insular ha logrado igualar los registros de pasaje que ostenta la capital sueca, Estocolmo, y ya supera holgadamente a ciudades españolas como Sevilla.