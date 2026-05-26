Sanidad alerta sobre llamadas de falsos inspectores de salud pública en La Palma

El Área de Salud de La Palma, institución adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, ha emitido un aviso tras detectar una campaña de engaños telefónicos. Diversos establecimientos alimentarios radicados en la isla han denunciado en las últimas jornadas la recepción de llamadas en las que interlocutores desconocidos se hacen pasar por empleados públicos para obtener información confidencial.

En concreto, estos individuos se identifican falsamente como técnicos inspectores de salud pública (TISP). Bajo esta apariencia de autoridad institucional, los estafadores tratan de sonsacar datos administrativos y personales a los dueños de los negocios, llegando incluso a comunicar supuestas fechas de cierre de los locales o exigiendo el cumplimiento de requerimientos sanitarios inventados.

La Dirección del Área de Salud desmentido con contundencia estas acusaciones y asegura que su personal inspector no lleva a cabo este tipo de actuaciones. Las autoridades recalcan que estas comunicaciones son completamente fraudulentas y resultan del todo ajenas a los procedimientos oficiales establecidos por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Los protocolos habituales de las administraciones públicas en materia de inspección sanitaria exigen la notificación formal y, por norma general, las inspecciones se realizan de manera presencial en los propios establecimientos, con el personal debidamente acreditado. Por ello, cualquier exigencia de datos sensibles a través de una simple llamada debe levantar las sospechas de los empresarios.

Con el propósito de frenar esta oleada de engaños, la Administración autonómica ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas al tejido comercial de la isla. La principal directriz es que, bajo ningún concepto, se facilite información personal, financiera o administrativa a quienes realicen estas llamadas intimidatorias.

Finalmente, los responsables de sanidad recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana. Se aconseja a todos los hosteleros y comerciantes que resulten afectados por esta campaña que pongan los hechos en conocimiento de las autoridades policiales competentes. La formalización de la correspondiente denuncia resulta fundamental para que las fuerzas de seguridad puedan rastrear el origen de las comunicaciones, identificar a los autores del fraude y adoptar las medidas legales oportunas para proteger la seguridad ciudadana.