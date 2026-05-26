Un sumario judicial acorrala al jefe de la Policía en Canarias por sus lazos con el entorno de Zapatero y el Delcygate

Un auténtico terremoto judicial amenaza con sacudir los cimientos de la política nacional tras desvelarse los documentos secretos de una investigación de la Audiencia Nacional. Según consta en un auto de inhibición dictado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aparece identificado en un chat intervenido por Anticorrupción bajo los alias de Zorro, Z o ZZZZ. La magistrada Esperanza Collazos sostiene que existen indicios claros de que el exlíder socialista realizó intensas gestiones de influencia ante altos ejecutivos de Repsol para beneficiar de manera directa al empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, una pieza clave en la denominada trama del oro y en el polémico rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Negocios internacionales y el Delcygate

Los mensajes telefónicos intervenidos en el despacho del entorno empresarial corrupto revelan una red perfectamente jerarquizada con vocación de permanencia que habría cometido presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación detalla cómo la supuesta influencia política y empresarial ejercida por Zapatero sirvió para abrir puertas estratégicas en la petrolera española, logrando que el magnate venezolano obtuviera en diciembre de 2023 los derechos de distribución de lubricantes de dicha compañía en el país caribeño. Por si fuera poco, las pesquisas de la UDEF sobre blanqueo internacional conectan esta estructura criminal con operaciones en Francia y Suiza, un entramado financiero que vuelve a poner bajo el foco los lazos opacos entre altos cargos españoles y los intereses económicos del régimen de Caracas.

El jefe de Policía de Canarias bajo sospecha

La ramificación más explosiva de este sumario judicial apunta directamente a la cúpula de las Fuerzas de Seguridad del Estado y salpica de lleno al archipiélago. El auto vincula de forma directa con estos negocios ilícitos al actual jefe superior de la Policía en Canarias, el comisario Jesús María Gómez Martín, quien curiosamente estaba al mando del aeropuerto de Barajas la noche del misterioso y polémico Delcygate en enero de 2020. La Justicia atribuye a este mando policial una intermediación clave para facilitar negocios de procedencia ilícita en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Estas maniobras aparecen además conectadas en el sumario con conversaciones cruzadas con Koldo García Izaguirre, la mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, lo que demuestra la asombrosa capacidad de esta red para activar contactos policiales y políticos al más alto nivel en favor de lucrativos negocios privados.