Ayudas de hasta 800 euros por familia, Tenerife aprueba el 'cheque guardería'.

La corporación insular activa las ayudas para el curso 2026/2027. Aunque la medida alivia de forma directa el bolsillo de las familias y respeta la libre elección de centro, el volumen de gasto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la alta presión fiscal en las islas.

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la maquinaria para la cuarta edición del 'cheque guardería' y su programa anual de becas de cara al curso 2026/2027. En total, la corporación insular movilizará una partida global que supera los 16 millones de euros, una inyección de recursos que busca mitigar los altos costes económicos que afrontan las familias tinerfeñas en el ámbito educativo y de la conciliación.



Ayudas directas a la escolarización y respeto a la libre elección

El plan destinado a la educación temprana cuenta con un presupuesto inicial de 1,3 millones de euros, con una cláusula de flexibilidad que permitiría ampliar la dotación hasta los 2 millones si la demanda lo requiere. Los beneficiarios recibirán una cuantía de hasta 800 euros para cubrir gastos corrientes y esenciales en los primeros años de crianza, tales como la matrícula, el servicio de custodia, la alimentación, la higiene y el vestuario escolar.

Un aspecto reseñable de la estructura de este programa es que preserva la libertad de elección de las familias, permitiendo que sean los padres, y no la administración, quienes decidan el centro educativo, público o privado, que mejor se adapte a sus necesidades y valores.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió la utilidad de la medida señalando el incremento del 36% en las solicitudes durante la última convocatoria como un reflejo de la necesidad social del mecanismo. Según los datos oficiales, más de 3.000 hogares se han acogido a estos fondos en lo que va de mandato, acumulando una inversión de 5,8 millones de euros. No obstante, este repunte de la demanda también evidencia las dificultades crecientes de las familias para asumir de forma autónoma los costes del día a día en un contexto de elevada carga impositiva.



Un paquete de becas de 14 millones para el curso 2026/2027

De forma paralela, la corporación insular ha ratificado una potente convocatoria de becas para estudiantes de ciclos superiores, dotada con 14 millones de euros. El objetivo explicitado por el Cabildo es alcanzar a más de 6.000 jóvenes de la isla para evitar que las limitaciones financieras frenen su desarrollo formativo.

El plan abarca desde estudios universitarios y Formación Profesional hasta enseñanzas artísticas, destacando especialmente el incremento en la partida para alumnado con necesidades educativas especiales, que se triplica hasta alcanzar los 3 millones de euros.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, valoró positivamente el alcance de estas ayudas, situando a la estrategia tinerfeña como una de las más ambiciosas a nivel local en el país. Con todo, la dimensión de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre si la solución a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos debe pasar de forma recurrente por la vía del subsidio y la redistribución, o si sería más eficiente explorar rebajas fiscales directas que dejen esos recursos en manos de los propios contribuyentes desde el primer momento.

El plazo oficial para registrar la documentación y solicitar ambas subvenciones permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026.