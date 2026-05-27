Canarias, a la cabeza de España, hoteles llenos y creación de empleo

El sector turístico en Canarias ha mostrado su capacidad de resistencia en un mes de abril condicionado por el factor estacional. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del archipiélago registraron un descenso interanual del 4,4%, situándose en un total de 5.495.508 operaciones.

Esta corrección a la baja responde principalmente al "efecto calendario", dado que en el ejercicio anterior la Semana Santa se computó íntegramente en el mes de abril. Pese a este retroceso técnico, las cifras confirman la solidez de la demanda en las islas, consolidando este periodo como el quinto mejor mes de abril de la serie histórica en la región.

Incremento de tarifas y liderazgo en ocupación

Los datos de rentabilidad hotelera reflejan que el mercado sigue validando la oferta canaria mediante el mecanismo de precios, logrando absorber los incrementos de costes operativos sin perder atractivo competitivo:

Tarifa Media Diaria (ADR): Se situó en los 150,64 euros por habitación , lo que representa un repunte del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Ocupación por plaza: Canarias volvió a liderar el territorio nacional con una tasa del 68,67% , situándose por delante de Baleares (65,8%) y la Comunidad de Madrid (63,31%).

Cuota nacional: El archipiélago concentró el 18,77% del total de las pernoctaciones registradas en España, superando a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).

Mientras que las regiones del interior y del norte peninsular registraron ocupaciones discretas, como Asturias (38,04%) o Castilla-La Mancha (39,97%), la especialización y la apertura internacional de la economía canaria le permiten mantener un suelo alto de actividad durante todo el año.

Estructura de la demanda y creación de empleo

Durante el mes de abril, los hoteles de las islas alojaron a un total de 889.770 viajeros, lo que supuso una reducción del 5,48% en comparación interanual. El comportamiento por mercados se dividió de la siguiente manera:

Turismo internacional: Ascendió a 703.606 viajeros (el 79,08% del total), con una caída del 5,7%.

Turismo nacional: Registró 186.164 viajeros (el 20,92% restante), lo que implica un descenso del 4,6%.

A pesar de la menor afluencia de clientes en comparación con el año pasado, el mercado laboral del sector hotelero continuó expandiéndose en response a las necesidades de servicio y la inversión privada. El número de profesionales empleados en el sector hotelero de las islas ascendió a 60.928 personas, lo que equivale a un crecimiento interanual del 2,9%. Este incremento del empleo sectorial constata que las empresas turísticas continúan ejerciendo como el principal vector de absorción de mano de obra y dinamismo económico en el archipiélago.