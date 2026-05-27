Cáritas espera que la visita del papa León XIV impulse la solidaridad en Canarias

El papa León XIV tiene previsto viajar a las islas Canarias el próximo mes de junio. En concreto, mantendrá un encuentro con diversas entidades de integración social en la emblemática Plaza del Cristo, ubicada en la ciudad tinerfeña de La Laguna. Esta cita, que se celebrará el 12 de junio, servirá para que el Pontífice conozca de primera mano la labor asistencial que desarrollan organizaciones como Cáritas Diocesana de Tenerife. Desde la institución esperan que esta visita histórica logre promover una mayor implicación de la sociedad con los más desfavorecidos.

Así lo ha avanzado el obispo de la diócesis, Eloy Santiago, durante la rueda de prensa organizada con motivo de la presentación de la Memoria Institucional de Cáritas 2025. El prelado ha detallado que, durante este acto, el líder de la Iglesia católica escuchará diversos testimonios. Entre ellos destaca el de una mujer emigrante de origen colombiano, actualmente integrada en la organización, que llegó a la isla sola y posteriormente logró reunificar a su familia para buscar un proyecto de vida próspero en España.

"También escuchará otros testimonios de otras instituciones de la Iglesia que trabajan con migrantes", ha explicado el obispo. El objetivo es que estos relatos ayuden a visibilizar el trabajo asistencial que llevan a cabo las entidades religiosas. Las autoridades eclesiásticas confían en que los ciudadanos, al observar los frutos que produce la caridad cristiana, decidan involucrarse todavía más en el soporte a las organizaciones del tercer sector.

Por su parte, el director de Cáritas en la región, Juan Rognoni, ha manifestado su confianza en que la estancia del Santo Padre sirva para llevar un importante apoyo moral y económico a la sociedad insular. En este sentido, ha recordado que los fondos recaudados con motivo del viaje papal tendrán un destino eminentemente solidario. El dinero servirá para poner en marcha un nuevo centro de día destinado a la atención de personas sin hogar.

En cuanto a los detalles del recorrido por las calles canarias, Eloy Santiago ha señalado que, tras la reunión en La Laguna, el Papa se desplazará por el municipio a bordo de un vehículo eléctrico de dimensiones reducidas. De este modo, se prescindirá en este tramo del tradicional papamóvil. La ruta pasará por la conocida calle Viana, donde se ha organizado un dispositivo para que las personas mayores y vulnerables acogidas en las residencias y fundaciones puedan saludar al invitado.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, donde el trayecto sí se realizará previsiblemente en el papamóvil oficial. El itinerario comenzará en la céntrica plaza Weyler, avanzará por las calles Méndez Núñez y El Pilar, y cruzará la plaza de España. Finalmente, la ruta culminará en la zona portuaria, un lugar simbólico donde el Pontífice oficiará una gran misa de cierre que pondrá el broche final a su viaje apostólico.