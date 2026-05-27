Clavijo asume el grave impacto económico de las huelgas médicas y tiende la mano a los sindicatos sanitarios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado un paso al frente en la gestión de la crisis sanitaria al admitir abiertamente que las huelgas médicas, tanto en el ámbito nacional como autonómico, están generando un problema económico muy grave y unos retrasos preocupantes en la atención directa a los pacientes. Tras realizar una visita oficial al Hospital de La Candelaria, el líder del Ejecutivo regional manifestó que escuchar a los empleados públicos es una obligación ineludible de su Gobierno, mostrando una total comprensión hacia las reivindicaciones que giran en torno al Estatuto Marco y expresando su firme deseo de que el diálogo abierto entre el Gobierno de España y la profesión médica concluya con éxito lo antes posible.

Una apuesta presupuestaria por el servicio público

Frente a las movilizaciones, Clavijo defendió que los profesionales de la salud no buscan perjudicar o fastidiar al ciudadano de a pie, sino que ejercen un derecho legítimo tras llevar mucho tiempo intentando que el Estado reconozca sus demandas laborales. En lo que respecta a las reclamaciones exclusivas de la comunidad autónoma, el presidente subrayó que las mesas de negociación no se han detenido en ningún momento, recordando el enorme esfuerzo financiero que realiza su administración a través de la Consejería de Sanidad, la cual aporta casi 900 millones de euros más al año para reflejar una apuesta decidida por blindar los servicios esenciales y garantizar el buen funcionamiento del sistema público.

Turnos eficientes con el paciente en el centro

El gran reto al que se enfrenta ahora el Ejecutivo canario radica en compatibilizar los derechos del personal con una atención médica de máxima calidad las 24 horas del día durante todo el año. Clavijo calificó de excesivo que un facultativo tenga que afrontar guardias de 24 horas y atender a un usuario tras haber completado 23 horas de trabajo continuo, por lo que anunció que las próximas mesas de trabajo requerirán una profunda reorganización de los turnos de mañana y tarde. El mandatario concluyó con optimismo al asegurar que estas conversaciones se desarrollarán con total fluidez y que, aunque alcanzar los acuerdos definitivos requerirá tiempo, se logrará un consenso sólido situando siempre al paciente y a los trabajadores en el centro del sistema.