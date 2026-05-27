El Cabildo de Tenerife niega que el 'Día de Tenerife' sea incompatible con La Candelaria

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha querido zanjar este miércoles las críticas surgidas en torno a las celebraciones del próximo 2 de febrero. El dirigente del Partido Popular ha afirmado con contundencia que no existe ninguna incompatibilidad entre la conmemoración de la histórica festividad de La Candelaria y los actos programados por la institución para festejar el llamado Día de Tenerife, jornadas que desde este mismo año coincidirán en el calendario.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno, Afonso ha querido mostrar su absoluto respeto hacia las opiniones discrepantes con esta iniciativa. En este sentido, se ha referido de forma velada a las quejas emitidas por el Ayuntamiento de Candelaria y a la movilización iniciada por una plataforma cívica de reciente creación. No obstante, el vicepresidente ha insistido en que ambas efemérides no son de carácter excluyente, defendiendo que se puede llevar a cabo la tradicional celebración religiosa en paralelo a un acto que busca promover el encuentro y el orgullo de todos los tinerfeños.

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la institución insular, José Miguel Ruano. El representante de Coalición Canaria ha sido aún más tajante al asegurar que algunos sectores intentan abrir una polémica artificial que carece de recorrido. Al respecto, Ruano ha subrayado el desconocimiento oficial que existe en el Cabildo sobre esa supuesta plataforma cívica que ha promovido una recogida de firmas. Además, ha recordado que el establecimiento del 2 de febrero como jornada de asueto en la isla se aplica con normalidad desde el año 2005, momento en el que el Gobierno de Canarias determinó que uno de los festivos autonómicos debía ser propuesto a iniciativa de los diferentes cabildos insulares.

Pese a la firmeza en la defensa del calendario previsto, el dirigente nacionalista ha optado por mantener la puerta abierta al diálogo. Ruano ha precisado que el formato de estas celebraciones no es un asunto que esté completamente cerrado, argumentando que el actual equipo de Gobierno de la corporación insular siempre ha demostrado un talante negociador y constructivo. Sin embargo, ha recalcado que resulta del todo idóneo organizar un acto de reconocimiento institucional a los ciudadanos de la isla aprovechando precisamente su carácter de día no laborable, recordando que la ceremonia civil se llevaría a cabo ya al final de la jornada para no interferir.

Por último, los dirigentes insulares han querido despejar cualquier atisbo de duda sobre su compromiso con las tradiciones cristianas y el respeto a la patrona del archipiélago. "La parte litúrgica y religiosa nosotros no sólo la compartimos, sino formamos parte de ello, estamos presentes en todos esos actos religiosos que se organizan y lo vamos a seguir haciendo", ha sentenciado Ruano, confirmando así el respaldo pleno de la institución a los actos de culto que vertebran históricamente el sentir de buena parte de la sociedad canaria.