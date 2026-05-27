El Cabildo ultima la reforma del estadio Heliodoro Rodríguez López y avala el Tenerife Arena

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha anunciado este miércoles que el plan director para la reforma integral del recinto se encuentra prácticamente ultimado. Según ha detallado el dirigente, la presentación de este documento estratégico se producirá de forma inminente, marcando un paso clave en la modernización de la histórica casa del representativo insular.

Durante su comparecencia en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Afonso ha explicado que este proyecto integrará una treintena de contratos que ya se han ido ejecutando en las instalaciones. Además, el plan contemplará una serie de futuras medidas de mejora destinadas a adecuar las gradas y los servicios a las exigencias actuales, garantizando así mayor comodidad y seguridad para los miles de aficionados que acuden regularmente al estadio.

Por otro lado, el vicepresidente insular ha aprovechado la ocasión para reafirmar el firme compromiso de la corporación con la planificación deportiva de la isla. En este sentido, ha confirmado que sigue adelante la intención de construir una moderna infraestructura en la capital, conocida hasta ahora como Tenerife Arena, una de las grandes apuestas de la actual legislatura para situar a la región en el mapa de los grandes eventos.

Este ambicioso proyecto fue respaldado de manera oficial durante el transcurso del último Debate sobre el Estado de la Isla. En la propuesta de resolución ratificada entonces, se acordó expresamente estudiar la viabilidad de un equipamiento que está llamado a convertirse en un auténtico revulsivo deportivo y promocional. En la actualidad, las diferentes áreas correspondientes del Cabildo se encuentran inmersas en los rigurosos trabajos técnicos necesarios para dar forma a este espacio multidisciplinar que acogerá tanto competiciones de alto nivel como citas culturales.

Finalmente, Afonso ha querido aclarar todas las dudas suscitadas recientemente respecto a la compatibilidad de esta faraónica obra con el denominado La Laguna Arena, un recinto promovido por el Ayuntamiento de La Laguna en una parcela muy cercana a la Facultad de Bellas Artes. Ha recordado que el propio alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, ha circunscrito esa nueva instalación a una vocación y uso municipal. Por tanto, al tener un carácter estrictamente local, este edificio no entraría en ningún tipo de conflicto ni solapamiento con las prioridades y necesidades globales que proyecta el Gobierno insular a largo plazo.