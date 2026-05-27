El dinero chavista de Plus Ultra dinamita la cúpula policial de Canarias por el Delcygate

Anticorrupción investiga desde 2025 a Gómez Martín. Las cloacas de la influencia chavista en España han vuelto a estallar en La Audiencia Nacional, destapando un escándalo de proporciones institucionales que amenaza con dinamitar la línea de fortalecimiento y honor del Cuerpo Nacional de Policía. Los nuevos documentos del caso ZP revelan que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF siguen el rastro de Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de Policía en Canarias, cercado por una relación difícilmente justificable con el magnate venezolano Danilo Diazgranados. Este escándalo cobra una dimensión colosal al confirmarse que este mando era el comisario al frente de Barajas la misma noche en la que se produjo el Delcygate, el 20 enero de 2020. Una escala ilegal y clandestina de la que era vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, en suelo español.

Regalos lujosos y un teléfono extraviado

Las pruebas intervenidas por la policía judicial arrollan cualquier intento de restar importancia al caso. Durante los registros a la trama, la UDEF localizó en la mismísima sede social de la polémica aerolínea Plus Ultra una tarjeta de visita del comisario con un número de teléfono manuscrito. Un terminal que el propio mando había denunciado previamente como extraviado y que estaba a nombre de la Dirección General de la Policía. Y es que los indicios apuntan a una estructura perfectamente jerarquizada, principalmente dedicada al tráfico de influencias, el cohecho y las dádivas continuadas, que incluían desde los ya célebres pagos en metálico de 7.000 euros para 'el amigo' hasta suntuosos regalos como botellas de vino de alta gama.

El informe policial 791/26 expande el perímetro de la sospecha a otros aeródromos nacionales, señalando la mediación del comisario canario en operaciones de procedencia presuntamente ilícita en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos. Aquellos que defienden la soberanía de la nación y la dignidad del uniforme exigen que la justicia actúe con una firmeza implacable y sin concesiones políticas. El honor de la Policía Nacional no puede quedar secuestrado por conductas individuales que entregaron la llave de nuestras fronteras a los intereses del dinero de Caracas.