El Gobierno pide fomentar el teletrabajo en Tenerife por la visita de León XIV

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha convocado este miércoles a la Junta de Seguridad para preparar el operativo del próximo 12 de junio. Ese día tendrá lugar la llegada del Papa al archipiélago, un acontecimiento que las autoridades locales califican de indudable relevancia. Para evitar el colapso de las infraestructuras, se ha hecho un llamamiento explícito tanto a las empresas privadas como a las administraciones para que implementen el trabajo a distancia en sus plantillas.

Las repercusiones en la movilidad se notarán especialmente en el área metropolitana. Según ha adelantado Pestana tras el encuentro con diversas autoridades insulares y regionales —entre ellas el obispo de Tenerife, Eloy Santiago—, en los próximos días se detallarán las restricciones de tráfico que se aplicarán en vías neurálgicas del municipio de La Laguna y de la capital, así como en la autopista del Norte, la conocida TF-5.

Además del fomento de la actividad laboral desde los domicilios, la Delegación del Gobierno pretende disuadir a la población del uso del vehículo privado. Se potenciará el transporte público para canalizar los desplazamientos indispensables y se impondrá una prohibición "bastante importante" a la circulación de camiones y vehículos pesados. "En los próximos días, anunciaremos a la sociedad en qué medida va a afectar a la vida normal de los ciudadanos", ha garantizado el delegado.

Como muestra de compromiso con estas indicaciones, los propios organismos periféricos del Estado y las sedes gubernamentales en las islas priorizarán la modalidad telemática durante la jornada del 12 de junio. El objetivo principal es "descargar" el flujo circulatorio habitual para no entorpecer los traslados de la comitiva oficial y facilitar el acceso de los fieles a los actos programados.

Una visita "histórica"

Desde las esferas institucionales y eclesiásticas coinciden en señalar la envergadura de este hito. Pestana ha abogado por la unidad de acción para trasladar un mensaje exterior inmejorable: "Tenemos que empujar todo para que esto salga bien, para que sea una buena imagen para Canarias". En este sentido, ha asegurado estar convencido de que la buena voluntad de todos los implicados permitirá culminar con éxito esta visita histórica.

Por su parte, el obispo ha aprovechado la comparecencia para agradecer la "total disponibilidad y colaboración" mostrada por todas las administraciones. Según ha trasladado Eloy Santiago, el viaje del Sumo Pontífice representa un acontecimiento que trasciende lo estrictamente confesional, adquiriendo un carácter histórico para todo el pueblo canario. "Estamos ya en los últimos detalles que faltan, los últimos retoques o flecos para concretar todo y poder ya cerrar todo", ha concluido el prelado, reafirmando la recomendación civil de priorizar tanto los transportes colectivos como el teletrabajo.