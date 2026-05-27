El jefe superior de Policía en Canarias recibió dinero y regalos de empresarios investigados de la trama Plus Ultra

El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encendido todas las alarmas sobre la erosión de las instituciones y el uso de los despachos oficiales para fines presuntamente delictivos. Las investigaciones colocan en el ojo del huracán a Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de policía en Canarias, por su gestión al frente del aeropuerto de Madrid-Barajas, un punto estratégico para la seguridad nacional que habría sido utilizado como puerta trasera para favores políticos y empresariales.

Los pinchazos telefónicos incluidos en la causa no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del entramado. Las conversaciones entre el abogado Miguel Palomero y el magnate venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado a la trama Plus Ultra y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, detallan con total impunidad el pago de "7.000 euros para el amigo" tras lograr "limpiar" un expediente penal. Unos mensajes que evidencian cómo se habría mercadeado con la autoridad del uniforme al servicio de intereses opacos.

Un escándalo internacional

El escándalo adquiere tintes internacionales al investigarse también el control de vuelos preferentes entre 2021 y 2022 para compañías venezolanas, e incluso el uso de aviones privados por parte del propio Zapatero. Quienes defienden la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exigen una respuesta implacable, caiga quien caiga: el honor de miles de agentes ejemplares no puede quedar manchado por las presuntas ventajas de unos mandos alineados con los intereses del régimen venezolano.

El procedimiento sigue abierto y se encuentra en fase de instrucción.