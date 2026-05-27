El mal tiempo obliga a desviar cinco vuelos de Tenerife Norte a la terminal del sur

Las condiciones meteorológicas adversas registradas este miércoles en el entorno del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna han provocado alteraciones significativas en el tráfico aéreo. La falta de visibilidad y las rachas de viento han obligado a las autoridades a reorganizar las rutas de aproximación, lo que se ha traducido en el desvío de varios aviones hacia el aeródromo de la zona meridional de la isla.

En concreto, el gestor aeroportuario Aena ha confirmado que hasta cinco aeronaves no han podido tomar tierra en su destino original. Las operaciones afectadas corresponden a un vuelo procedente de La Palma, otro que había despegado desde Barcelona, una conexión con origen en Sevilla y, finalmente, dos rutas interinsulares que partieron desde Lanzarote. Todos ellos fueron derivados por los controladores de Enaire al aeropuerto de Tenerife Sur.

La orografía de la isla y la incidencia de los vientos alisios convierten a la terminal del norte en una infraestructura especialmente sensible a los cambios de tiempo. La frecuente aparición de nieblas densas y nubes bajas reduce drásticamente los parámetros de visibilidad, lo que obliga a aplicar los máximos estándares de seguridad y a cancelar los aterrizajes cuando no se cumplen las condiciones mínimas requeridas para la maniobra.

Ante este tipo de situaciones, el protocolo de desvíos funciona de manera coordinada entre las tripulaciones, las torres de control y las compañías aéreas. El aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, situado a nivel del mar y con una climatología mucho más estable, actúa como la alternativa natural y segura para garantizar que los pasajeros puedan llegar a la isla sin asumir ningún riesgo operativo.

Una vez que los aviones aterrizan en el sur, las aerolíneas activan sus propios planes de contingencia para minimizar los trastornos causados a los viajeros. La práctica habitual consiste en habilitar autocares de traslado directo para llevar a los pasajeros por carretera hasta la terminal norteña, su destino inicial. Aunque esto supone un evidente retraso en los planes de viaje, la prioridad normativa es siempre preservar la integridad física de los ocupantes y el pasaje.

La jornada de este miércoles recuerda la vulnerabilidad del transporte aéreo frente a los fenómenos atmosféricos, especialmente en un territorio fragmentado y altamente dependiente de la conectividad como es el archipiélago canario. A pesar de las incomodidades generadas por la meteorología, la red de infraestructuras del Estado demuestra de manera constante su capacidad para absorber incidencias con eficacia, manteniendo la operatividad general y evitando que la isla quede incomunicada por vía aérea.