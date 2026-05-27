El Instituto Canario de Estadística (Istac) ha publicado los datos de la Encuesta sobre el Gasto Turístico del primer trimestre de 2026. Como era de esperar, la narrativa gubernamental intenta colgarse medallas titulando que la inmensa mayoría de los visitantes no tiene problemas. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos demuestra que el éxito turístico de Canarias descansa en la resiliencia del sector privado y que, cuando el turista tiene problemas, el culpable es casi siempre el mismo: el Estado y sus servicios planificados.

Según el informe, el 8,2% de los turistas experimentó dificultades con el transporte. ¿Y cuáles fueron los motivos principales? El Istac lo reconoce con la boca chica: retrasos, cancelaciones, horarios inadecuados del transporte público e información confusa. En definitiva, la ineficacia endémica de los servicios gestionados por el poder político.

El factor que más influye en el visitante a la hora de moverse es la comodidad, seguida del precio. Por eso, el vehículo de alquiler ha sido el medio de transporte más elegido. El ciudadano y el visitante buscan la libertad individual que ofrece el mercado privado frente al fracaso de las guaguas y el tranvía.

Fidelidad ciega a las islas e iniciativa privada

El informe de este arranque de 2026 confirma que la marca Canarias es potentísima gracias al esfuerzo de sus empresarios, hoteleros y comerciantes, resistiendo los constantes ataques populistas de la turismofobia institucional.

El 77,5% de los turistas ya ha visitado Canarias con anterioridad. Además, el 54,2% de los viajeros ni siquiera consideró otro destino alternativo. Las islas compiten y ganan. La valoración media de la satisfacción general del viaje se sitúa en un rotundo 8,67 sobre 10. El 90,48% de los desplazamientos se realizó por vacaciones, ocio y entretenimiento, frente a un residual 2,32% por motivos de negocios.

En cuanto al modelo de alojamiento, el mercado regulado pero de gestión privada sigue llevando la voz cantante, con un 52,7% de los turistas que optan por la hotelería tradicional de 5 estrellas y un 14,9% en apartamentos. Por su parte, las nuevas modalidades y el alquiler vacacional entre particulares retienen a casi una quinta parte de los visitantes —el 18,9%—, demostrando que la diversificación y la propiedad privada son claves para sostener la economía del archipiélago frente a las trabas que se intentan imponer desde los despachos oficiales.

Suizos a la cabeza y el 'paquete' pierde terreno

La estancia media en el archipiélago se sitúa en los 10 días, aunque con notables diferencias de soberanía económica. Los residentes en Suiza son los que más alargan sus vacaciones, con una media de 13,04 días de inyección económica directa en los comercios de las islas, mientras que los turistas procedentes del resto del territorio nacional son los que menos tiempo se quedan, promediando apenas 6 días.

Finalmente, el dato de contratación demuestra que el turista prefiere gestionar su propia libertad: ya menos de la mitad —el 49,8%— viaja con un paquete turístico cerrado. El consumidor moderno prefiere elegir sus vuelos, su coche de alquiler y su alojamiento de forma independiente, dinamizando la economía capilar de las islas en lugar de depender de grandes turoperadores oligopolísticos.

El primer trimestre de 2026 demuestra que el turismo sigue siendo el pulmón de Canarias gracias a la soberanía del consumidor y a la oferta privada. Si el Gobierno canario quiere bajar ese 8,2% de descontento, lo que tiene que hacer es dejar de regular el coche de alquiler y asumir que su red de transporte público no da la talla.