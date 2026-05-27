Herida de carácter moderado una mujer tras caer en el sendero del Arco de Tajao en Tenerife

Una mujer de 30 años de edad ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída mientras transitaba por el conocido sendero del Arco de Tajao, ubicado en el municipio tinerfeño de Arico. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos tuvieron lugar durante la tarde de este martes, cuando se recibió la alerta solicitando asistencia médica para una excursionista que no podía continuar la marcha por sus propios medios tras accidentarse en este paraje natural.

De manera inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios para llevar a cabo el rescate. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Tenerife, quienes se encargaron de localizar y acceder hasta el punto exacto en el que se encontraba la afectada. Tras una primera valoración y estabilización en el lugar del suceso, los bomberos procedieron a su inmovilización y la trasladaron de forma segura hasta la zona donde aguardaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez en la ambulancia, el personal sanitario del SUC comprobó que la paciente presentaba un traumatismo facial, así como una herida en un miembro inferior, ambas lesiones catalogadas de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras recibir la asistencia prehospitalaria pertinente para controlar el dolor y evitar un empeoramiento de las heridas, la mujer fue evacuada al centro hospitalario Hospiten Sur para recibir atención médica especializada y someterse a las pruebas radiológicas pertinentes. En el dispositivo de emergencias también participaron agentes de la Policía Local de Arico, quienes colaboraron activamente con los recursos intervinientes y facilitaron el acceso de los vehículos de emergencia.

El Arco de Tajao es un monumento natural de origen volcánico muy frecuentado tanto por residentes como por turistas que visitan la isla. Su atractivo paisajístico lo ha convertido en un punto de gran interés, pero, como en cualquier entorno natural, el tránsito por sus inmediaciones requiere precaución. Las autoridades competentes y los servicios de rescate insisten periódicamente en la importancia de extremar las medidas de seguridad al emprender rutas de senderismo o paseos por zonas escarpadas, recordando la necesidad de utilizar un calzado adecuado que garantice un buen agarre en terrenos irregulares.

Asimismo, desde los servicios de Protección Civil de Canarias se reitera el consejo de llevar siempre un teléfono móvil con batería suficiente para poder avisar al 112 en caso de emergencia, así como agua, protección solar y ropa adaptada a las condiciones meteorológicas. La rápida coordinación entre los bomberos, el personal del Servicio de Urgencias Canario y las fuerzas de seguridad locales ha sido, una vez más, determinante para resolver con éxito un incidente que, afortunadamente, no ha dejado consecuencias de mayor gravedad para la accidentada.