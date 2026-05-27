La firma de hipotecas cae un 8,5% en Canarias en marzo en contraste con el alza nacional

El mercado inmobiliario en Canarias empieza a mostrar los síntomas evidentes de una enfermedad provocada: la asfixia regulatoria, la inseguridad jurídica y el empobrecimiento generalizado del ciudadano medio. Mientras el conjunto de España experimenta un dinamismo notable en la concesión de créditos para vivienda, el archipiélago se desmarca en negativo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de marzo, la firma de hipotecas sobre viviendas en Canarias se desplomó un 8,5% interanual, registrando apenas 1.408 operaciones.

Menos dinamismo, pero vivienda mucho más cara

El dato más revelador del secuestro que sufre el mercado inmobiliario isleño se encuentra en el montante del capital. A pesar de que se firmaron menos hipotecas, el volumen de dinero concedido por las entidades financieras se disparó un 17,33%, alcanzando los 223,64 millones de euros.

Sube el capital total y bajan las operaciones, lo que se traduce en un incremento brutal de la cuantía media de cada préstamo. Comprar una casa en Canarias es hoy sustancialmente más caro que hace un año. La escasez de vivienda, provocada por la falta de oferta que, junto a la subida de las trabas burocráticas, dispara artificialmente los precios, obliga a quienes aún pueden acceder a una hipoteca a endeudarse por importes mucho mayores, lo que solo permite comprar a las familias más acomodadas.

Respecto al mes anterior (febrero), el mercado canario experimentó un levísimo repunte técnico del 3,6% en operaciones y del 5,2% en capital, un mero espejismo que no logra maquillar la tendencia a la baja en el largo plazo.

Predominio absoluto de lo urbano

Si abrimos el foco al total de fincas, en Canarias se formalizaron 1.962 hipotecas con un desembolso global de 425,99 millones de euros. La iniciativa privada sigue concentrándose casi en su totalidad en el entorno urbano. A pesar de las dificultades, de ese total, la inmensa mayoría corresponde a fincas urbanas (1.918 operaciones, desglosadas en las 1.408 viviendas mencionadas, 36 sobre solares y 474 sobre otro tipo de inmuebles), dejando apenas unas testimoniales 44 firmas para fincas rústicas.

Por otra parte, el reflejo de la asfixia financiera de las familias y la necesidad de buscar refugio ante los altos tipos de interés se observa en las modificaciones contractuales. Un total de 627 hipotecas sufrieron alteraciones en sus cláusulas en las islas; de ellas, 263 se solucionaron mediante novación (pactos con el propio banco) y 17 familias lograron realizar una subrogación de acreedor (cambio de entidad bancaria) buscando mejores condiciones frente al castigo inflacionario.

Finalmente, el dato de cancelaciones ascendió a 2.833 préstamos extinguidos (2.025 de ellos de viviendas), en muchos casos debido al esfuerzo titánico de los ciudadanos por quitarse de encima deudas en un entorno de nula certidumbre económica.

En definitiva, los datos del INE confirman lo que los liberales llevamos tiempo advirtiendo: Canarias penaliza el dinamismo inmobiliario. Las islas pagan el peaje de la falta de libertad económica, lo que se traduce en menos propietarios y casas más caras.