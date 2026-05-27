La Guardia Civil desarticula una red que enviaba armas y cocaína a Tenerife

La Guardia Civil ha culminado con éxito la segunda fase de la operación Embarcadero, logrando la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta que ya se encontraba en un centro penitenciario de la provincia andaluza. Todos ellos forman parte de una estructura criminal dedicada a la modificación y tráfico ilícito de armas de fuego y al envío de grandes remesas de droga.

Con esta última intervención, llevada a cabo de forma conjunta por las Comandancias de Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, los agentes dan por completamente desarticulada a esta peligrosa banda. Esto incluye la caída de su cúpula directiva y de toda la infraestructura logística que operaba como puente entre la Península y las Islas Canarias.

Durante el despliegue policial de esta fase definitiva, los agentes han practicado cuatro entradas y registros, tres de ellos ubicados en domicilios tinerfeños y uno en la capital hispalense. En el interior de los inmuebles inspeccionados, la Benemérita se ha incautado de abundante documentación de interés para el caso, numerosos dispositivos informáticos, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y joyas de elevado valor, así como defensas extensibles y pistolas tipo táser.

Entre los nuevos detenidos destaca una figura clave que ejercía como segundo responsable de la jerarquía criminal. Su arresto ha permitido neutralizar el mando operativo que había logrado sobrevivir a la primera fase de la investigación. Asimismo, las pesquisas han servido para identificar nuevos activos patrimoniales, obtenidos presuntamente a través de los beneficios del comercio ilegal y del blanqueo de capitales, procediendo al bloqueo de cuentas y embargos.

Cabe recordar que el primer gran golpe a esta organización se asestó el pasado mes de noviembre. En aquella ocasión, los investigadores detuvieron a siete individuos, ingresando cinco de ellos en prisión provisional. Fue entonces cuando se localizó un sofisticado taller clandestino en Sevilla, equipado con un banco de pruebas insonorizado para fabricar y alterar el armamento.

Las pesquisas determinaron que, en paralelo al negocio armamentístico, la banda enviaba semanalmente más de cincuenta kilos de narcóticos desde Madrid y Andalucía hacia el archipiélago a través de empresas de paquetería. En menos de diez meses, la red logró mover más de 1.000 kilos de cocaína utilizando documentos de identidad robados para evadir la vigilancia. La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para tres de los nuevos arrestados.